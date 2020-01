Smart Fortwo EQ: premier contact en live

Le visage change, le nom aussi mais la recette reste la même pour la gamme électrique de Smart. La marque membre du groupe Daimler bascule au sein de la division EQ, le label 100% électrique, qui compte déjà l’EQC et l’EQV.

Les évolutions sont principalement esthétiques. Il n'y a plus de calandre et le logo est remplacé par le monogramme Smart, posé en bout de capot, comme sur la première génération. Le bouclier reçoit une grande bouche qui intègre l'immatriculation. Les ouïes verticales donnent une touche de caractère.

La fiche technique ne change pas. Les Fortwo et Forfour partagent un moteur de 60 kW, soit 82 ch, qui délivre un couple maximal de 160 Nm. Il n'y a pas de changement non plus pour la batterie, avec 17,5 kWh. Selon les modèles, l'autonomie tourne aux alentours des 150 km selon l'ancien cycle de mesure NEDC. Dans la réalité, il faut donc tabler sur une bonne centaine de kilomètres. À bord, un seul changement est visible : une nouvelle console centrale au niveau du levier de vitesses, avec un rangement plus grand.