Road-trip en Suède - Visite du musée Volvo à Göteborg (vidéo)

Faire 3 000 km en Volvo récente, en traversant 5 pays et des paysages magnifiques, c'est bien. Mais s'enrichir de l'histoire de la marque, en comprendre les racines, c'est tout aussi intéressant. Et c'est au terme de notre road-trip scandinave, en arrivant à Göteborg, le fief de Volvo, que nous avons pu nous plonger justement dans le passé de la désormais unique marque scandinave (on excepte les artisans en disant cela).

La visite du musée Volvo par la rédaction

C'est donc non loin de l'usine principale du constructeur (Torslanda), que le musée consacré à son histoire a ouvert ses portes en 1995. Et il accueille aujourd'hui près de 90 000 visiteurs par an, passionnés de la marque ou de l'automobile en général.

Et en ce lieu unique, sont regroupées toutes les activités de Volvo. Née en 1927, de l'idée de deux personnalités, Assar Gabrielsson (ancien chef des ventes de SKF, une entreprise de roulements) et Gustaf Larsson (ingénieur et designer), la marque ne fabrique en effet pas que des voitures mais à peu près tout ce qui roule. En effet, on trouve dans ce musée également des camions, des bus, des engins de chantiers, mais aussi des moteurs de bateaux ou d'avion et évidemment, des concept-cars, pour revenir à l'automobile.

La visite est organisée de façon chronologique. Elle débute par les débuts, et explique de façon didactique comment est née la toute première auto de la marque, l'ÖV4, et comment le tout premier camion a permis de sauver ce constructeur naissant. Puis, après avoir monté un escalator, la découverte se poursuit de salle en salle, en avançant dans le temps. On passe devant les modèles d'avant-guerre, la belle "Carioca", la "Duett", ou autres modèles moins connus encore. L'ambiance est agréable, les voitures bien mises en lumière.

La salle des années 60/70 fait la part belle bien sûr au coupé P1800, celle des années 70/80 à la série 200. On passe devant des modèles spéciaux (compétition automobile, véhicules de police). On s'extasie devant les avancées technologiques du laboratoire roulant qu'est la VESC de 1972, dotée déjà d'une caméra de recul, d'un ABS et d'airbags... Avant de terminer sur les modèles des années 90 et 2000 (séries 700, 800 et 900, puis S40/V40). Un regret toutefois, que la marque n'aille pas jusqu'à présenter les modèles les plus récents, on passe donc à côté de l'offensive SUV de la fin des années 2000. Mais du coup, ce musée reste un musée, et ne devient pas un show-room.

Puis, la partie auto finie, on passe à l'aviation, aux concept-cars, aux moteurs "Penta" bien connus de ceux que la marine et les bateaux intéressent. Tout cela en étant redescendu au niveau inférieur du bâtiment.

On termine avec les camions, bus, et engins de chantier, qui sont la preuve en Durits et acier que la marque est une véritable touche-à-tout de l'industrie des engins mécaniques.

La visite est sincèrement intéressante, jamais ennuyeuse, suffisamment courte pour ne pas l'être justement. Un vrai concentré d'essentiel Volvo. Et pour qui apprécie la marque ou l'automobile en général, elle est un incontournable si vous passez par Göteborg.

Musée Volvo, les informations pratiques :