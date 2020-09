Rolls-Royce dévoile la nouvelle Ghost

La Phantom a déjà été renouvelée, et même s'il n'y paraît pas, Rolls-Royce fait progressivement sa mue. Il faut dire que c'est toutefois bien discret avec des évolutions si faibles qu'il faut avoir l'oeil habitué pour discerner l'ancien du nouveau. Sur cette Ghost, ça change avec une face avant bien redessinée qui change le regard d'une auto censée atteindre une clientèle différente de celle de la grande soeur, la Phantom.

Plus courte, plus "ramassée", la Ghost offre toujours un gabarit généreux, bien au delà des cinq mètres. Mais comme souvent chez Rolls-Royce, ce qui change ne se voit pas. Il s'agit tout d'abord d'un système de suspension "Planar". Rien de nouveau : le but est d'ajouter de la flexibilité aux trains roulants pour qu'ils filtrent mieux les mouvements horizontaux, en plus de la filtration des chocs verticaux par les ressorts. Rolls-Royce a associé ce système assez ancien à une commande électronique avec caméras qui analysent la route.

Sous le capot, le V12 6.75 biturbo délivre toujours 571 ch et 850 Nm de couple, en association avec la boîte automatique et... les quatre roues motrices et directrices. Une vraie nouveauté pour cette Rolls qui passe au "4x4", alors que les berlines ont toujours été en transmission arrière. En revanche, il n'y a aucune trace d'hybridation sous le capot, même légère.

A l'intérieur, peu de changements si ce n'est l'apparition d'un motif illuminé rassemblant quelque 850 étoiles sur le ciel de toit. La personnalisation avec le choix de teinte sera toujours très large pour les clients qui auront plusieurs centaines de milliers d'euros, sans compter les nombreuses options.