Route de nuit - Alpine x Obvious: confluence

À la Foire d’Art Contemporain qui s'est déroulée du 7 au 10 avril 2022 au Grand Palais éphémère, l’automobile a à nourveau été partie prenante grâce à l’implication d’Alpine. Comme l’an dernier, Art Paris accueille à nouveau une Alpine A110 S sublimée par le geste d’un artiste.

En l’occurrence, il ne s’agit pas d’un seul artiste, mais d’un collectif baptisé Obvious, composé de trois créateurs : Hugo Caselles-Dupré, Pierre Fautrel et Gauthier Vernier. Trois amis d’enfance, des artistes et des chercheurs qui utilisent des algorithmes d'intelligence artificielle pour créer des œuvres d’art.

Des « art cars », nous vous en présentons souvent, mais celle-ci procède d’une démarche très particulière. Le graphisme qu’ils ont appliqué sur la carrosserie de l’Alpine ne procède pas d’un simple geste artistique, spontané et inspiré : il résulte d’une réflexion complexe qui se situe à la confluence de l’art et de la science.

Ces trois jeunes amateurs d’art, fascinés par les ressources de l’intelligence artificielle poursuivent un objectif éternel et ambitieux : fusionner l’art et la science et ainsi réconcilier deux approches que l’on oppose souvent. Selon eux, les deux univers ne sont pas antagonistes mais complémentaires. En cela, leur ambition rejoint la pensée du regretté Léonard de Vinci.

L’œuvre joue sur des algorithmes qui font dialoguer technologie et émotions. Le groupe Obvious s’est appuyé sur l’héritage sportif d’Alpine pour créer leur décor en élaborant une course imaginaire qui utiliserait une synthèse de différents circuits, de Sebring à Kyalami.

La stylisation du dessin s’inspire du phénomène des « astrugas », des ondulations créées par la saltation de la neige sous l'action du vent. Obvious a d’ailleurs donné ce nom à leur œuvre A110 Sastruga.

À l’arrière de l’Alpine, est inscrite une formule mathématique qui symbolise l'algorithme avec lequel le collectif a travaillé pour créer le circuit imaginaire. C’est la signature des artistes.