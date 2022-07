Route de nuit - Ces séries spéciales au nom amusant

Citroën C4 by Loeb

Celle-là, elle a bien fait rire. Non pas tant par sa dénomination – Sébastien Loeb est le champion le plus titré de tous les temps en rallye – que sa définition. Comme elle fait référence aux nombreuses victoires remportées par Loeb en WRC, on aurait pu s’attendre à une C4 ultra-radicale et efficace, à la puissance record. En fait, il s’agissait d’une banale HDi…

Fiat Stilo Schumacher

Avant Citroën, Fiat a tenté de capitaliser sur les victoires de Michael Schumacher en Formule 1, remportées au volant d’une Ferrari (appartenant au Groupe Fiat). Cela a donné la Stilo Schumacher, en fait une Stilo… rouge. Préparation sport ? Oui, en Angleterre avec la Schumacher GP mise au point par Prodrive. Mais pas en France, où elle a été vendue en diesel… Les Allemands ont même eu droit à une Seicento Schumacher, à la puissance monstrueuse de… 50 ch !

Mercedes-Benz Classe A 160 Hakkinen

On ne peut pas ironiser au sujet de Fiat et Citroën sans faire un détour par Mercedes. Celui-ci a connu de beaux succès en Formule 1 grâce à Mika Hakkinen. Mais de là à apposer le nom de ce grand champion sur un minispace à la tenue de route critiquée et doté d’une motorisation indigente… Les champions ne lisent donc pas toutes les petites lignes de leur contrat !

Opel Corsa Steffi Special

Steffi Graf compte parmi les plus grandes championnes de tennis de l’Histoire. L’Opel Corsa bénéficie-t-elle de la même aura dans l’automobile ? Pas vraiment, quand bien même on l’affuble du nom de l’ex-compagne de Boris Becker. Il y a eu une Corsa Steffi Graf, puis carrément la Steffi Special. On espère que la championne a touché un gros chèque pour voir son patronyme sur cette auto très banale… Tiens, mais au fait : on n’a jamais eu de Peugeot 309 Henri Lecomte.

Peugeot 1007 Freddy

On sait que Peugeot sort ses griffes, mais là, n’est-ce pas excessif ? Cette série limitée italienne ne fait heureusement pas référence au personnage de films d’horreur, mais tout de même… Bientôt un 3008 « The Walking Dead » ?

Fiat Panda Mammy

Non, cette série limitée britannique ne s’adresse pas aux grand-mères, mais aux mamans, la traduction de Mammy en anglais. Cette Panda s’équipe d’accessoires facilitant la vie aux mères de famille, car c’est bien connu, elles se satisfont de petites voitures, les breaks puissants étant, eux, réservés « aux papas sportifs ». Sexisme, quand tu nous tiens…

Land Rover Freelander Oh My Dog

Réservée au marché britannique, cette série limitée sur base de Freelander doit son nom… amusant à une marque de nourriture pour chien. Il faut avoir un peu d’auto-dérision pour se montrer au volant d’une auto pareillement nommée, et nos voisins d’outre-Manche n’en manquent pas. En revanche, en France, on doute qu’un Renault Kadjar Canigou rencontre du succès…

Skoda Felicia Bonne nuit les petits

C’est-y pas mignon ? Un austère break Felicia arborant un gros nounours et un petit garçon, en référence à l’émission de télé destinée à faire dormir les enfants. On voit bien le point de cette série limitée : persuader les parents qu’elle fera roupiller leur progéniture insupportable durant les longs voyages. Ce sont plutôt eux qui ont dû piquer du nez, tant cette auto était lénifiante à conduire…

Renault Clio Chipie

Elle m’a toujours fait rigoler, celle-là. Elle fait référence à une marque de vêtements, pour femmes. Donc, elle a dû être difficile à vendre à la gent masculine. Surtout que, bien sûr, elle se contente de motorisations minimales, car c’est bien connu, les femmes se moquent de la puissance…

Fiat Tipo Pop

Ils auraient dû prononcer à haute voix le nom de cette série limitée, les marketeux de Fiat. Tipopop… On croirait une onomatopée, tendant de reproduire le bruit d’une anomalie mécanique. Déjà que Fiat n’avait pas une bonne réputation en la matière… Vu l’embonpoint de la compacte dans les années 80, une série Tipo Potame aurait été plus adéquate. Fiat a récidivé sur la Tipo actuelle.

VW Golf Pink Floyd, Bon Jovi, Rolling Stones…

On a eu la fibre musicale chez VW durant les années 90. On a ainsi aligné les séries spéciales sur base Golf reprenant des noms de groupes mythiques : Pink Floyd, Bon Jovi, Rolling Stones… Le plus amusant, c’est que VW n’a même pas jugé bon d’équiper ces Golf d’un autoradio. C’est ballot. Julien Doré a même cité la Bon Jovi dans une de ses chansons : peut-être rêve-t-il d’une ID.3 à son nom ?