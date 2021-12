Route de nuit - Éloge du bon goût : comment transformer son auto en sapin de noël.

On a coutume de désigner une auto à la décoration surchargée comme un sapin de noël roulant. Certains, n'y voyant ni malice ni désignation péjorative, prennent ce qualificatif au premier degré et s'empressent, dès le mois de décembre venu, de décorer leur auto selon les codes de fêtes de fin d'année. Pour le meilleur rarement, et le pire souvent.

Adieu le sapin qui sent bon et vive le sapin de Noël

La première victime de cet engouement décoratif est indubitablement le célèbre sapin qui sent bon. Il est en général lamentablement abandonné dans une triste poubelle par les décorateurs automobiles, au profit d'un autre sapin, de Noël celui-là et généralement en plastique. On en trouve de toute taille sur les principaux sites d'e-commerce. Ils sont vendus entre 8 et 40 euros selon leur degré de sophistication, et la marge souhaitée par l'e-marchand. Généralement munis d'une ventouse qui permet de les fixer sur le tableau bord, bien en hauteur, ils doivent être vus, non seulement des occupants de la voiture, mais aussi des badauds qui croisent l'auto ainsi affublée.

Plus sophistiqués, certains d'entre eux s'illuminent et clignotent via la prise de l'allume-cigare. Une option plus chère et, surtout plus dangereuse : rien de tel qu'un scintillement discontinu dans l'habitacle pour distraire la vision du conducteur.

L'essuie-glace se transforme en patte de renne qui salue la foule

Si le sapin en plastique est un must have de la décoration automobile en décembre, il est de plus en plus souvent talonné par le sticker posé à même les vitres. C'est généralement un Père Noël d'une bonne trentaine de centimètres, fixé sur une vitre arrière qui salue les passants. La légalité de l'affaire n’est pas établie et il conviendra de négocier avec la maréchaussée si l'autocollant est trop grand. Des stickers, d'un genre nouveau, vont jusqu'à s'animer, par la grâce de l'essuie-glace arrière figurant le bras d'un renne, ou celui du vieux barbu himself. Il suffit d'enclencher l'essuie-glace en question, ce qui, en décembre est plus courant qu'en juillet, pour produire un effet garanti.

Parfois, les constructeurs automobiles se piquent eux-mêmes au jeu. c'est ainsi que Nissan, en 2019, a entièrement décoré sa Leaf. l'électricité destinée à faire clignoter l'affaire était évidemment fournie par la batterie de 74 W de la compacte Japonaise. Et "uniquement par la régénération" précisait la marque à l'époque. Pas sûr que la voiture soit homologuée dans cet état pour rouler suffisamment et donc, régénérer suffisamment la batterie pour éclairer le sapin de Noël ambulant.