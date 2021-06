Produite à près de 2,8 millions d’exemplaires entre 1991 et 2003, la 106 est l’une des Peugeot les plus populaires. Et selon toute probabilité si vous lisez ces lignes, il y a de fortes chance qu’un souvenir vous lie à cette voiture (souvenir que nous vous invitons d’ailleurs à partager dans les commentaires accompagnant cet article).

Le musée de l’Aventure Peugeot, qui vient de réouvrir ses portes, consacre ainsi une exposition à celle qui a inauguré la ligné des « 6 », et qui a connu des déclinaisons à 3 ou 5 portes, avec des motorisations essence (jusqu’à 120 ch pour la bouillonnante S16, sans parler des modèles engagés en compétition), diesel et même électrique.

Cette version « zéro émission », dotée de 90 km d’autonomie et capable d’atteindre 90 km/h (mazette !) détiendra jusqu’à 2010 le record des ventes mondiales de voitures électrique avec… 3 542 exemplaires fabriqués !

Au musée Peugeot, vous pourrez notamment approcher les modèles suivants :

106 RALLYE (version italienne) 1994

106 XSI 1992

106 SIGNATURE 1995

106 S16 1997

106 ENFANT TERRIBLE 2002

106 ELECTRIC 1996

106 MAXI 1997

Prototype de 106 CABRIOLET de 1992

Notez qu'un grand rassemblement est prévu le samedi 11 septembre entre 14 et 17 heures, en partenariat avec le Club Team 106 Rallye et le Club 106 s16.net. Le but est de réunir le plus de 106 possibles sur le parking du Musée, situé à Sochaux. Les 11 et 12 septembre, les propriétaires d’une 106 bénéficieront d’ailleurs d’un libre accès au musée, sur présentation de la carte grise de leur véhicule.

En complément des 106, vous pourrez découvrir une surface d’exposition de 8 000 m2 où sont rassemblés 450 véhicules, dont 130 sont exposés, à quoi s’ajoutent une cinquantaine de cycles et motocycles de la marque).

La 106, c'étaient aussi de savoureuses publicités où l'homme n'avait pas forcément le meilleur rôle:

Route de nuit - Exposition: les 30 ans de la 106 (oui, 30 ans!)

Route de nuit - Exposition: les 30 ans de la 106 (oui, 30 ans!)