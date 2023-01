Route de nuit - Gina Lollobrigida : la reine et la déesse

Le 16 janvier dernier, Gina Lollobrigida est morte à Rome à l’âge de quatre-vingt-quinze ans. Avec elle disparaît une icône du cinéma italien mais aussi une personnalité que l’industrie aimait solliciter pour élever son image.

En 1955, à vingt-sept ans, l’actrice italienne est au faîte de sa gloire et de sa beauté. Elle vient de tourner Plus fort que le diable avec John Houston, Pain, Amour et Fantaisie (1953) puis Pain, Amour et Jalousie avec Luigi Comencini (1954), avant d’être sollicitée par Vittorio De Sica pour Anna de Brooklin (1958) et Jean Delannoy pour Notre-Dame de Paris (1956). Pour le public français, c’est son rôle dans Fanfan la Tulipe, avec Gérard Philippe (Christian-Jaque, 1952), qui a fait exploser sa notoriété.

Citroën a l’idée d’utiliser la célébrité et la plastique de Gina Lollobrigida en l’engageant pour le lancement de la DS 19. Le constructeur a choisi l’hebdomadaire Paris-Match pour montrer les atouts de la DS. Le magazine a obtenu l’autorisation de publier un reportage exclusif qui doit sortir le jour de la révélation de la DS 19. Il est illustré par des prises de vues exclusives composées avec la complicité d’un faire-valoir prestigieux : Gina Lollobrigida. En couverture, on voit la comédienne au volant de la DS tandis que sur d’autres photos, elle montre la contenance exceptionnelle du coffre à bagages avec une ligne de bagages impressionnante.

Hélas pour Paris-Match, une grève des imprimeurs contraint le magazine à sortir avec une semaine de retard… La France déjà malade de ses grévistes !

La présentation officielle de la DS 19 a lieu le 6 octobre 1955 dans le cadre du 42ème Salon de l’Automobile, au Grand Palais. En dehors des indiscrétions de L’Auto-Journal, le secret a été bien gardé et l’effet de surprise reste entier. La foule se presse sur le stand où une DS 19, présentée dans une harmonie de crème avec le toit noir, trône sur un plateau tournant. La curiosité des visiteurs n’est pas déçue.

Malgré les fuites préalables, la stupéfaction est palpable chez les visiteurs qui se pressent sur le stand. L’accueil du grand public est enthousiaste. Citroën reçoit 12 000 commandes le premier jour du salon, très exactement 749 pendant les trois premiers quarts d’heure de visite !

L’irrépressible désir de se distinguer anime les premiers clients.