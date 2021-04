Route de nuit - Hommage à Giovanni Agnelli

Jusqu’au 30 avril, le Musée Enzo Ferrari à Modène (que Caradisiac vous avait présenté en vidéo lors de son road-trip en Italie en 2019) propose - faute de présence sur place - une visite virtuelle d’une belle exposition en hommage à Giovanni Agnelli dont on célèbre le centième anniversaire de la naissance.

Esthète, séducteur, mondain, volage, Giovanni Agnelli s’est drapé dans d’innombrables atours. Il devait sans doute à sa formation de cavalier son port altier. Issu d’une famille aristocratique, Giovanni Agnelli a entretenu une indicible relation avec le peuple d’Italie par son implication dans les médias (propriétaire de La Stampa), le sport (patron de la Juventus) ou l’automobile (président de Fiat à partir de 1966).

À Modène, on peut admirer quelques-unes de ses Ferrari spéciales. Parmi nos favorites, citons la 166 MM peinte dans les couleurs fétiches d’Agnelli, bleu nuit et vert vert. Ou encore une 212 Inter singulière dessinée par Giovanni Michelotti et confectionnée par le carrossier Vignale. Ou encore une 400 Superamerica unique créée par Pinin Farina dans un style inattendu. Mais il n’y avait pas que des Ferrari dans la vie de Giovanni Agnelli.

En 2002, un an avant de mourir, il a inauguré la Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli sur le toit de l’usine de Lingotto à Turin. On y découvre son éclectisme, rapprochant dans une même passion Tiepolo et Matisse, Canaletto et Modigliani, les impressionnistes français et les futuristes italiens… Giovanni Agnelli acheta des œuvres de Francis Bacon en un temps où les musées italiens le dédaignaient