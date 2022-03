Route de nuit - L’airbag, dans nos voitures depuis… 50 ans !

C’est à un illustre inconnu, John W. Hetrick, que revient l’invention de l’airbag. Il a déposé le brevet, après de longues années de recherches, le 18 août 1953. Cela dit, il faudra attendre bien longtemps avant de le retrouver dans une voiture de série.

Déjà, parce qu’il fallait développer un capteur détectant un choc, qui ensuite ordonnerait à l’airbag de se déployer. Cet accéléromètre est mis au point en 1968, ouvrant la voie à l’industrialisation du coussin gonflable de sécurité.

Et quel fut le premier constructeur à l’appliquer en série ? Mercedes-Benz, comme on le croit souvent ? Pas du tout. Il s’agit en réalité de Chevrolet, sur une variante spéciale de l’Impala, en 1972. Près de cinquante ans…

Mille de ces modèles ont été équipés de l’ACRS, Air Cushion Resraint System (système de retenue à coussin d’air). Des autos expérimentales, livrées à des clients triés sur le volet. Le dispositif de GM fonctionnait avec deux capteurs, un derrière le parechoc avant et un dans le tableau de bord, et comportait pas moins de deux airbags. Un pour le conducteur, et un pour le passager avant. Celui-ci bénéficiait déjà d’un déploiement gradué, à deux niveaux, en fonction de la violence du choc. En 1972 !

Les Impala équipées de l’ACRS se distinguaient par une peinture verte spécifique, un gros moteur issu de la Corvette, un châssis renforcé (celui des versions livrées à la police). Malheureusement, un enfant fut tué dans un accident impliquant une Impala dotée de l’ACRS : il n’avait pas la ceinture.

Néanmoins, les résultats de l’expérience furent jugés probants, et GM proposa fin 1973 le double airbag en option sur plusieurs modèles haut de gamme, à commencer par l’Oldsmobile Toronado. Pendant les trois années où il fut proposé, 10 321 clients se le sont offert, certainement séduites par le fait qu’il permettait légalement de rouler sans porter sa ceinture de sécurité. Le supplément qu’il imposait, entre 180 $ et 300 $, très élevé (plus de 4 000 € actuels), a certainement limité l’engouement pour ce dispositif de sécurité.

Pour 1976, l’option est supprimée. Il faut attendre 1981 pour que l’airbag (simple cette fois) revienne sur une voiture de série. Cette fois, c’est bien une Mercedes qui en bénéficie, là encore en supplément, d’abord la Classe S W126, puis la plus petite W123.

GM n’y reviendra qu’à partir de 1988. En 1993, deux Impala 1973 en strict état d’origine, âgées de vingt ans et totalisant chacune plus de 160 000 km, sont crashées par l’Insurance Institute for Highway Safety (un institut à but non lucratif fondé par des assurances américaines menant des tests de sécurité automobile), à des fins expérimentales. Leurs airbags se sont parfaitement bien déployés !

https://www.youtube.com/watch?v=XT1Sl4m3Qe4