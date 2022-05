Route de nuit - La Ferrari Daytona SP3 arrive chez Lego

Et si vous vous offriez une Ferrari neuve pour 400 € ? A ce prix, vous aurez une voiture à la direction fonctionnelle, dotée d’une transmission séquentielle à 8 rapports actionnée par des palettes au volant, et bien sûr un V12 doté de pistons mobiles.

Longue de 59 cm, large de 25 et haute de 14, cette Daytona SP3 complète la série des Lego Technic Ultimate Car Concept, qui comprend déjà les Lamborghini Sian et Bugatti Chiron.

La Ferrari se compose de 3 778 pièces, dont une douzaine ont été créées spécifiquement pour elle. Les jantes étant asymétriques, il a fallu en créer deux modèles différents.

Trois questions à…

Aurélien Rouffiange, senior designer chez Lego

Comment s’est passée la mise au point de cette Ferrari ?

On a commencé à travailler sur ce projet avant le début de la pandémie. La difficulté, c’est que nous avons dû avancer uniquement à partir d’images puisque les voyages ont longtemps été impossibles. Mais le peu d’infos dont nous disposions nous a sacrément motivés ! On a travaillé avec un coup de fil hebdomadaire avec Ferrari pendant un an et demi, parallèlement aux photos et fichiers 3D que nous envoyait la marque. La difficulté complémentaire, c’était de travailler sur un modèle en même temps que le constructeur était en train de le développer.

Travailler à partir de photos ajoute-t-il à la difficulté ?

Oui, clairement. Le fait de voir une voiture permet de mieux en percevoir les volumes, la forme organique. Si on peut tourner autour, ça nous en donne une toute autre compréhension.

Quels ont été les grands défis à relever sur ce projet ?

La Daytona SP3 dispose d’un toit targa amovible. Il fallait donc que la voiture reste aussi rigide sans le toit, ce à quoi nous sommes parvenus. C’est la première fois qu’on voit ça !