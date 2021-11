Nelson Makamo: une Art Car plus subtile que la moyenne

La couverture du Time Magazine du 18 février 2019 avait marqué les esprits avec un portrait torturé, grave et inquiet. Elle avait été confiée à l’artiste sud-africain Nelson Makamo pour annoncer le thème principal du numéro : « The Art of Optimism » (l’art de l’optimisme). L’hebdomadaire donnait la parole à trente-quatre personnalités chargées d’exposer leur manière d’envisager un monde meilleur. Vaste programme.

Nelson Makamo sait aussi se montrer plus primesautier. Ou peut-être considère-t-il que la possession d’une Porsche 911 fait partie des solutions infaillibles pour vivre mieux les turpitudes de notre monde.

Le peintre raconte qu’il a toujours rêvé d’une 911. Il y pensait déjà quand il était enfant, quand il vivait dans la région du Limpopo au cœur de l’Afrique du Sud. Manifestement, Nelson Makamo, âgé aujourd’hui de quarante ans, ne vit plus la vie d’un artiste maudit et désargenté. Il vient de prendre livraison d’une Porsche 911 Carrera « Jet black » métallisé.

Makamo a eu la bonne idée de personnaliser sa Carrera. D’un geste précis et méticuleux, au pinceau, il a apporté une multitude de petites touches de couleurs tout autour de la voiture, dehors et dedans. Les décorations ressortent magnifiquement sur la tonalité sombre qui domine à l’extérieur comme à l’intérieur.

Peu visibles de loin, elles s’imposent quand on s’approche, quand on découvre les dessins minimalistes sur les rétroviseurs et le bouclier arrière, sur des bandeaux qui traversent les contre-portes et la planche de bord ou encore sur la console centrale. Une « art car » subtile, qui ne joue pas la grandiloquence et les effets de manche. Ça nous change.