Route de nuit - Quand l'artiste Alain Bublex interroge l'évolution de l'automobile

Né en 1961 à Lyon, Alain Bublex est un artiste plasticien au parcours singulier, qui est notamment – mais brièvement – passé par le design Renault, et place l’automobile au cœur de sa réflexion.

Chez lui, il s’agit moins de s’extasier devant les lignes tel ou tel modèle mythique que de s’interroger sur la place des modèles de grande diffusion dans notre quotidien.

C’est justement le propos de l’exposition qui lui est consacrée jusqu’au 18 septembre à Clermont-Ferrand, laquelle s'inscrit dans le cadre de la candidature de la ville au titre de Capitale européenne de la culture 2028.

Son titre - Réduire sa vitesse de 30% (sur chaussée mouillée) - intrigue. Le point de départ est la Renault 5, modèle dont on fête le cinquantième anniversaire du lancement cette année.

A partir de documents d’époque (plans, photos…), Bublex s’intéresse aux innovations de cette citadine et à ce qu’elle et d'autres modèles équivalents ont apporté à la société, tout en empruntant des chemins de traverse qui permettent de s’intéresser au design d’objets du quotiden.

Des dessins vectoriels (sur informatique, donc), caractéristiques du travail de l’artiste, permettent notamment d’appuyer le propos, qui ouvre aussi sur ce qui nous attend demain en matière de déplacements.

Infos pratiques

L’expo Bublex a été réalisée avec la collaboration du Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole et la maison Michelin. Elle est ouverte depuis le 2 juillet et jusqu’au 18 septembre, dans la salle Gilbert Gaillard en plein centre historique de Clermont-Ferrand. Entrée libre, du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.