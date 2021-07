Route de nuit - Ce dimanche, les voitures anciennes prennent le pouvoir à Paris !

Ce dimanche, les parisiens allergiques aux choses à moteur risquent de toussoter. Est en effet organisée la quatorzième édition de la Traversée de Paris estivale, entre Vincennes et Meudon, qui mettra en scène 700 véhicules de plus de trente ans (autos, motos, vélos, tracteurs, utilitaires et bus) de tous horizons, et transportant des amateurs tout de blanc vêtus. Voilà qui promet d'avoir de l'allure.

Et pour ceux qui n'ont pas le plaisir de posséder un tacot, il sera possible d'accompagner le cortège en prenant place à bord d'un bus des années 30 (disponible sur réservation, mais il est probablement un peu tard...).

Originalité de l'évènement, un parcours tenu secret jusqu'au matin de l'opération, mais dont on sait qu'il aura pour thème les places de Paris. 39 d'entre elles seront traversées par ce cortège, parmi lesquelles la Place Blanche, la place Colette et la Nation (pour le reste, c'est encore le mystère...).

Le départ sera donné à 8h00 depuis le parvis sud du Château de Vincennes, pour une arrivée programmée vers 11h30 sur laTerrasse de l’Observatoire de Meudon. Un grand-pique-nique sera organisé, avec un orchestre pour assurer l'ambiance musicale.

Là, on pourra aussi découvrir les véhicules amenés par les partenaires de l'opération, et ce jusqu'au milieu de l'après-midi.

L'Aventure Peugeot Citroën DS montrera notamment un Type H, une Citroën Ami 6 (1967), une Peugeot 504 cabriolet (1969), ainsi qu'une Visa découvrable de 1984 (et de nombreuses autres, de la Simca Aronde à la Peugeot 106, qui fête ses 30 ans)

Quant au Salon Rétromobile (programmé du 6 au février 2022), il exposera une dizaine de pépites parmi lesquelles une Ford A Roadster ou un Toyota Land Cruiser Toyota de 1989. L'Univem, association vouée à la préservation du patrimoine roulant (notamment militaire), installera un camp militaire américain avec ce thème "les motos sous l'uniforme", en complément de quoi elle exposera différents engins de l'armée.

Bref, de quoi en prendre plein les yeux, les oreilles, mais aussi les poumons ! Pas certain que les élus écologistes de la capitale, dont on se souvient qu'ils se sont récemment prononcés contre l'installation de la statue "Harley Davidson" rendant hommage à Johnny Hallyday, fassent le déplacement dimanche !