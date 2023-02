S’offrir une grande routière à moins de 6 000 € en occasion, c’est possible !

Mercedes Classe E, Audi A6 ou encore Jaguar S-Type, elles sont synonymes d’espace, de puissance et de grand confort, mais aussi de budget costaud. Ces modèles valaient facilement 60 000 € lors de leur sortie. À noter qu'avec l’inflation actuelle, elles pourraient presque paraître comme de bonnes affaires aujourd’hui.

Et pourtant, ces véritables "autoroutières" peuvent s’offrir à vous, pour dix fois moins cher ! Pour notre sélection, nous nous sommes fixé un budget de 6 000 €. Il n’existe pas énormément de choix de modèles puisque cette catégorie n’est pas courue par tous les constructeurs. Cependant, il y a de quoi trouver chaussure à son pied.

Les modèles dénichés ont facilement quinze ans et accusent environ 200 000 km. Il existe tout de même deux exceptions, les Renault Latitude et Peugeot 607. Ne bénéficiant pas de l’image des marques premium, elles se révèlent être de bonnes affaires. À ne pas négliger donc, d’autant qu’elles maîtrisent bien la notion de confort.

Éplucher les factures

Choisir un modèle kilométré n’est pas forcément synonyme de pannes. Cependant, il est préférable de s’orienter vers une auto ne disposant pas d’équipements trop techniques, comme la suspension pilotée par exemple. Un système convaincant à l’usage, mais qui peut s’avérer très coûteux à réparer. La clé pour s’assurer d’un usage tranquille demeure l’entretien, comme pour tout véhicule. Un suivi régulier (et dans les temps) est le meilleur moyen de voyager loin. Par ailleurs, si vous êtes allergique au diesel, il va falloir faire preuve de patience. Enfin, il est souhaitable de prévoir un budget entretien/réparation assez confortable, notamment pour les modèles allemands, afin de prévenir d'éventuels aléas.

Audi A6 (2004-2011)

Si vous cherchez un break, c’est l’A6 Avant qu’il faut privilégier. En effet, il s’agit de la plus répandue de notre sélection. Une déclinaison qui, en plus d’offrir un meilleur accès au coffre, profite des qualités de la berline. Tenue de route sécurisante, notamment avec la transmission quattro, finition d’un très bon niveau, agrément des moteurs V6, cette auto ne manque de qualités. Mais elle présente aussi quelques défauts comme des suspensions un peu fermes, et des kilométrages élevés en occasion.



Ce que l’on peut trouver :

Les Audi ont globalement la cote, et cette A6 n’y déroge pas. Avec 6 000 € en poche, il faut bien avoir conscience que le compteur sera bien garni. À titre d’exemple, il est possible de dénicher une version V6 3.0 TDI BVA Ambiente de 2008 ayant 250 000 km.





BMW Série 5 (2003-2010)

Son style ne plaît pas à tout le monde. En revanche, son agrément séduira les amateurs de conduite dynamique. En plus d’obtenir facilement une position de conduite idéale, le conducteur profitera d’un châssis particulièrement aiguisé au vu du gabarit de l’auto. Les mécaniques sont à l’avenant, notamment la 530d et son six cylindres diesel performant. Il faut tout de même composer avec une finition décevante à ce niveau de gamme, une habitabilité limitée et un amortissement ferme.

Ce que l’on peut trouver :

Comme l’Audi, cette Série 5 est loin d’être bradée. Les versions les plus courues sont les 520d et 530d, la seconde étant bien plus plaisante à mener. En revanche, le break se fait rare. Voici un exemple de ce qui est disponible, une version 520d BVA Pack Sport de 2006 avec 250 000 km environ au compteur.







Chrysler 300C (2004-2011)

Voilà une auto qui a une « gueule » et qui sent bon l’Amérique. Pourtant, cette berline est en partie allemande puisque ses dessous (trains roulants, moteurs) sont repris de la Mercedes Classe E. Son bloc V6 diesel est donc convaincant, l’équipement de série ultra-complet pour l’époque, et elle offre de l’espace pour tous les occupants. Il faut juste composer avec une mauvaise vision périphérique due à la faible surface vitrée, et une finition intérieure un peu juste.



Ce que l’on peut trouver :

Les modèles ne courent pas les rues, et surtout affichent de gros kilométrages : environ 280 000 km pour une CRD de 218 ch de 2006. De toute évidence, sa relative rareté et sa ligne inimitable ont un prix.





Citroën C6 (2005-2012)

Il s’agit de la dernière grande berline de la marque au chevron, sans doute une auto à collectionner. Comme beaucoup de Citroën, sa ligne peut paraître particulière, mais elle est empreinte d’élégance. Très confortable grâce à sa suspension, le tout sans nuire à la tenue de route, elle offre beaucoup d’espace à ses passagers. On peut toutefois lui reprocher un coffre peu logeable et difficile d’accès. Enfin, le V6 diesel est d’une grande douceur et déplace cette limousine avec vigueur.

Ce que l’on peut trouver :

En toute logique, le diesel est omniprésent. Le moteur 2.2 HDi de 170 ch suffit dans l’absolu. Mais, quitte à s’offrir une C6, autant opter pour deux cylindres de plus, pas beaucoup plus chèrs, mais tellement plus agréable. Avec 6 000 € en poche, il est possible de s’offrir une version de pointe 2.7 V6 HDi Exclusive de 2007, avec 210 000 km.



Jaguar S-Type (1999-2008)

Une Anglaise aux lignes délicieusement rétro rappelant la Mark 2 des années 60 ? Voici la recette forte alléchante que propose cette S Type. L’image de marque, l’ambiance intérieure inimitable et l’équipement riche sauront séduire au quotidien. Ce n’est pas tout puisque les mécaniques V6 et V8 sont particulièrement agréables à mener. La place du conducteur est certainement la meilleure, d’autant que les places arrière sont un peu justes. Même remarque concernant le volume du coffre.

Ce que l’on peut trouver :

Cette Jaguar est la seule de notre sélection à être disponible en essence (V6 3.0 de 243 ch) comme en diesel (V6 2.7 de 208 ch) dans les annonces. Dans les deux cas, l’onctuosité est au rendez-vous, mais il faudra tabler sur des modèles ayant parcouru environ 190 000 km et datant de 2003.







Mercedes Classe E (2002-2009)

Avec ses lignes douces et élégantes, cette génération « W211 » est l’une des plus belles Classe E. Une harmonie que l’on retrouve à l’intérieur, doublé d’une finition soignée et d’un grand confort. De plus, les places arrière sont accueillantes, tout comme le coffre. Que peut-on lui reprocher ? Des moteurs à quatre cylindres sans grand brio, un certain manque de dynamisme à son volant, une fiabilité un peu douteuse en début de carrière et des kilométrages souvent élevés.

Ce que l’on peut trouver :

Le diesel cinq cylindres (270 CDI) est assez courant, mais il est préférable de se tourner vers les six cylindres (280 et 320 CDI), plus fiables, plus puissants et plus plaisants à conduire. Pour un budget de 6 000 €, vous pouvez prétendre à une version 280 CDI BVA Avantgarde de 2004, avec environ 220 000 km.







Peugeot 607 (2000-2010)

Comme la C6 chez Citroën, il s’agit de la dernière grande berline de Peugeot. Une auto qui allie un excellent comportement routier, un très grand espace à bord et un confort de premier ordre, tout ce que l’on recherche sur ce type de voiture. On peut lui reprocher une ergonomie un peu brouillonne et une finition parfois approximative, mais le riche niveau d’équipement fait vite oublier ces petits aléas. Si elle ne possède pas l’aura d’une Mercedes ou d’une Jaguar, ses qualités sont bien réelles.

Ce que l’on peut trouver :

Le diesel est omniprésent dans les annonces, avec plusieurs offres, dont le 2.2 HDi de 170 ch et le 2.7 V6 de 207 ch. Autant privilégier le second, pas plus cher, et tellement sympa à conduire. Il est possible de dénicher une version Féline, à l’équipement pléthorique, de 2008 avec 180 000 km au compteur.





Renault Latitude (2011-2015)

Elle fait partie des voitures oubliées, et c’est justement ce qui en fait son intérêt. Bien sûr, il faut passer outre sa ligne fade, son intérieur sans saveur ou encore sa conduite peu enthousiasmante. Mais alors, pourquoi se diriger vers cette Renault ? Tout simplement car elle est sous-cotée. Ainsi, vous profiterez d’un équipement riche et moderne, d’une finition plutôt correcte et d’un V6 diesel convaincant et performant, sans casser votre tirelire. Le choix pragmatique par excellence.

Ce que l’on peut trouver :

À l’inverse des autres modèles de notre sélection, la Latitude n’affichera pas une moyenne d’âge de 20 ans et 250 000 km au compteur. Au contraire, une année 2011 avec 175 000 km est parfaitement envisageable. Coté moteur, le V6 diesel de 240 ch est séduisant, mais le 2.0 dCI de 175 ch est déjà convaincant.







Skoda Superb II (2008-2015)

Comme la Latitude, cette Skoda a disparu des radars, ne délivre pas le grand frisson et n’a pas l’image de marque des Allemandes, alors même qu'elle se base sur une Volkswagen Passat. Pourtant, elle mérite le détour. Son habitacle est géant, tout comme son coffre, qui dispose de deux types d’ouverture (hayon ou malle). La finition est correcte et l’équipement abondant. En revanche, l’agrément de conduite n’est pas au top et elle fait l’impasse sur le diesel à six cylindres. Cela a au moins le mérite de réduire les consommations à des valeurs basses.

Ce que l’on peut trouver :

La version break, Combi, au coffre immense est peu représentée, et les moteurs à essence sont quasiment inexistants. Le 2.0 TDI de 140 ou 170 ch est plus facile à trouver, notamment les années modèle 2009 avec un peu plus de 200 000 km au compteur.



Pourquoi pas ?

Il existe d’autres « autoroutières » à 6 000 € comme les Alfa Romeo 166, Lancia Thesis, Lexus GS, Volkswagen Phaeton ou encore Volvo S80. Cependant, nous avons décidé de ne pas les développer dans ce sujet car elles sont, soit pas assez présentes sur le marché de l’occasion, soit au-dessus du budget fixé. Mais rien ne vous empêche de vous laisser tenter.