Salon de Bruxelles 2023 - Le stand Alpine : il va y avoir du sport

Alpine n’a pas prévu de révélation pour la 100e édition du salon de Bruxelles, mais il y a aura de quoi saliver. Dévoilée au Mondial de Paris, la version radicale de l’A110 R y fera le déplacement. Cette berlinette s’adresse aux « purs et durs », ceux qui aiment limer de la gomme sur circuit.

Côté mécanique, le constructeur est resté sage puisque le moteur 1.8 turbo de 300 ch et 340 Nm de couple reste identique à celui de l’A110 S. Pour le reste, l’Alpine va nettement plus loin, notamment au niveau de l’aérodynamisme. Plusieurs éléments sont repris du kit aéro comme la lame avant ou l’aileron arrière, mais le fond plat, le diffuseur repensé, les flaps latéraux et les bras de suspension carénés participent à l’effort.

Le châssis profite d’une assiette abaissée de 10 mm, d’amortisseurs réglables et de pneus semi-slicks Michelin Pilot Sport Cup 2. Mais le plus spectaculaire reste les jantes en carbone. En plus d’apporter un look unique, elles abaissent le poids de l’auto de 12,5 kg. D’ailleurs, la fibre de carbone est omniprésente et visible sur cette R : capots avant et arrière, jantes, sièges… Au total, elle économise 34 kg par rapport à la version S pour ne peser que 1 080 kg !

Bien sûr, toutes ces modifications ont un coût puisque l’A110 R est vendue 105 000 €, soit 32 500 € de plus que la S.

Le futur est en marche

L’autre star du stand est un concept. Malgré son style impressionnant, l’Alpenglow donne quelques indications sur les futurs modèles de la marque. Il y a tout d’abord cette teinte bleue, emblématique de la marque, qui compte bien le rester. Pour garantir un poids contenu, la fibre de carbone ainsi que le carbone forgé seront présents dans les Alpine de série.

La signature lumineuse avant et arrière, inédite, est loin d’être gratuite. L’arête centrale pourrait se retrouver sur un modèle de série, et les jantes reprenant le dessin d’un flocon de neige seraient également source d’inspiration. En revanche, son moteur thermique, alimenté par de l’hydrogène, est une vision beaucoup plus lointaine.

L’Alpenglow est aussi une projection de ce que sera la prochaine Hypercar qui courra au Championnat du monde d’endurance (WEC) et aux 24 Heures du Mans en 2024.

L’avenir d’Alpine s’annonce riche puisque la R5 Alpine, forte d’un électromoteur de 220 ch, débarquera en 2024. Ce sera ensuite au tour du crossover GT l’année suivante, puis une nouvelle génération d’A110 sera lancée. Prévue pour 2026, elle sera produite chez Lotus en Angleterre, car elle partagera sa plateforme avec la Type 135. La recette pourrait être alléchante puisqu’elle atteindrait 880 ch !