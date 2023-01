Salon de Bruxelles 2023: le stand Peugeot à fond sur l'électro

Peugeot déploie ici tout l’arsenal qui lui permettra de mener sa grande offensive électrifiée dans les mois qui viennent. Le rendez-vous belge est en effet un grand rendez-vous commercial pour les marques, qui y engrangent traditionnellement de très nombreuses commandes.

La 408 tient bien sûr la vedette, et s’expose notamment en version hybride 225 ch, capable d’une autonomie allant jusqu’à 60 km, valeur bien sûr variable en fonction des températures extérieures et du style de conduite adopté.

Une remarque également valable pour la version hybride rechargeable de la 308, présente sous forme de berline et de break SW sur le stand de la marque au lion.

La version break, notamment, offre un remarquable volume de chargement malgré une longueur de 4,64 m qui lui permet de conserver une bonne maniabilité. Autre point intéressant, elle est aussi l’une des dernières Peugeot à proposer un moteur diesel, en l’occurrence le BlueHdi 130, en complément des blocs essence et hybrides rechargeables.

La version 100% électrique se fera encore attendre quelques mois, mais les impatients pourront se tourner vers l’e-2008, qui s’expose elle aussi sur le stand. Attention, celle-ci ne dispose pas encore - c’est prévu pour le courant du deuxième semestre - du nouveau groupe motopropulseur 156 ch étrenné par la DS 3 et par l’e-208 GT, également exposée à Bruxelles.

A noter aussi, la présence de la 508 SW dans sa configuration la plus musclée, à savoir la version PSE dont le bloc hybride rechargeable développe quelques 360 ch. Si celle-ci ne peut véritablement prétendre au titre de sportive, elle offre des performances décoiffantes et constitue un beau porte-drapeau pour la marque.

Le salon de l’Auto de Bruxelles fête son 100ème anniversaire en fanfare

Les salons de Paris, Genève et Francfort ont été pendant des décennies les salons les plus importants d’Europe, si ce n’est du monde.

Francfort remplacé par Munich, Genève par Doha, ne subsiste désormais parmi ces ténors que le Mondial de Paris dont la dernière version en 2022 était plutôt terne.

Et l’ex-« petit » salon de Bruxelles pourrait bien tirer son épingle du jeu en proposant une édition 2023 très ambitieuse : plus de 50 marques sont représentées et d’importantes nouveautés y sont révélées. Caradisiac vous fait découvrir de l’intérieur ce prometteur salon de Bruxelles.

Informations pratiques

Où : Parc des expositions, Pl. de Belgique 1, 1020 Bruxelles,

Quand ? Du samedi 14 au dimanche 22 janvier 2023 (journée réservée à la presse le vendredi 13)

Quels horaires ? Ouverture au public : du samedi 14 au dimanche 22 janvier - Heures d’ouverture : de 10h00 à 19h00 - Nocturnes jusqu’à 22h : lundi 16 et vendredi 20 janvier

Billetterie : Autosalon | Askoto