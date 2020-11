Salon de Guangzhou : Peugeot avec les 4008, 5008 et 508 L

Vous connaissez déjà tous ces visages, mais pas les Chinois. Peugeot profite en effet du salon de Guangzhou, un des rares salons automobiles pouvant se tenir en 2020 (la Chine a vu l'épidémie ralentir depuis un moment sur son sol), pour dévoiler plusieurs "nouveautés". Il s'agit en fait des restylages des 4008 et 5008, qui reprennent en fait l'esthétique des modèles européens récemment lancés sur le Vieux Continent.

I-Cockpit, feux verticaux, nouvelle calandre, mais profil quasiment inchangés pour ces deux modèles. Rappelons, d'ailleurs, que le 4008 est une version plus spacieuse de notre Peugeot 3008, mais dans l'absolu, en dehors des mensurations, les deux sont extrêmement proches dans tous les domaines. Le 4008 est désormais PHEV 4WD.

L'autre petite nouveauté, c'est l'arrivée de la motorisation hybride rechargeable sur la berline 508 L (longue). Petite différence, tout de même, avec notre variante européenne : ici, l'ensemble développe 245 ch et 360 Nm de couple, contre 225 ch pour la version française. Cela est dû à la puissance plus élevée du 1.6 THP en Chine. Les tarifs varient entre 27 700 et 29 200 € en conversion direct depuis le yuan chinois.

Désormais, Peugeot compte 3 modèles électrifiés en Chine : le e-2008, le 4008 PHEV 4WD et la 508 L PHEV. C'est un bon début, mais probablement bien trop juste dans un marché qui s'oriente plus que jamais vers la voiture 100 % électrique, et qui est l'usine mondiale des batteries.