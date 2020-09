Salon de l'auto Caradisiac - Le stand Dacia : classique

Comment savoir si un constructeur se porte bien ? Il suffit de regarder la courbe de ses ventes, mais aussi la part des ventes aux particuliers. Ce sont les ventes que l'on qualifie de "saines", face à des immatriculations tactiques (démonstration, loueur) et à des ventes à professionnels qui ne sont pas représentatives de l'attractivité réelle d'une marque. Et à ce petit jeu, Dacia s'en sort très bien puisque c'est le constructeur qui à un des meilleurs mix en faveur des particuliers.

Dacia Sandero : bientôt la relève !

En bref 1ère commercialisation : 2012 Citadine polyvalente A partir de 8290 €

L'actuelle Sandero arrive en fin de vie. Il faut dire qu'elle est au catalogue depuis 8 ans, et que sa plateforme a bien vécu. Il est désormais temps de passer sur une Sandero de troisième génération qui adoptera la plateforme de la Renault Clio 5. En attendant, retour sur cette seconde Sandero qui a fait le succès, en grande partie, de Dacia en France. Elle figure d'ailleurs régulièrement dans le Top 10 des ventes en France, notamment dans sa version Stepway, plébiscitée par un marché toujours plus friand de véhicules surélevés. Récemment, la Sandero a adopté un moteur à bicarburation essence/GPL.

Dacia Logan : la discrète

En bref 1ère commercialisation : novembre 2013 Berline A partir de 8150 €

Si la Logan a été la première "Dacia" du renouveau dans l'ère Renault pour le constructeur roumain, elle est aujourd'hui plutôt discrète. Sa déclinaison break est appréciée de certains automobilistes aux besoins pratiques importants, mais elle reste loin des ventes du duo Duster/Sandero. Cela n'a pas empêché Dacia de mettre à jour la gamme de motorisations en début d'année avec l'arrivée du moteur GPL/Essence de 100 ch, qui n'amène pas de surcoût par rapport à un bloc thermique équivalent.

Dacia Duster : la Renault qu'il vous faut

En bref 1ère commercialisation : novembre 2017 SUV compact A partir de 12 490 €

C'est un peu le problème du succès de Dacia aujourd'hui : comment continuer de contenir les prix avec l'avalanche de nouvelles technologies, tout en maintenant une gamme de produit suffisamment "peu attrayante" en face d'une Renault pour ne pas faire de l'ombre au modèle équivalent du losange. Une équation de plus en plus difficile à résoudre alors que les Dacia montent en gamme au fil des ans.

Et en ce qui concerne le Duster, c'est une illustration parfaite de ce problème. Le SUV roumain a gagné les tout derniers moteurs TCE issus de la collaboration avec Mercedes, tandis qu'il offre ces quatre roues motrices enviées par certaines populations montagnardes et rurales. Un petit baroudeur loin d'être ridicule, relativement fiable, facile à revendre et qui ne décote que très peu. En face, Renault Captur et Kadjar s'adressent plutôt à des "urbains" ou des personnes qui souhaitent une plus grande qualité perçue à bord. Pour le reste, le Duster remplit parfaitement son rôle de voiture "essentielle", quitte à déborder un peu pour proposer plus que de l'essentiel.

