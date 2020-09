Salon de l'auto Caradisiac - Le stand Hyundai : premier de Corée

Hyundai est en forme. En France, c'est l'un des grands constructeurs qui résiste le mieux à la crise du Covid et au confinement. Sur les huit premiers mois de l'année, alors que le marché global est en recul de 32 %, le coréen n'a baissé "que" de 12 %. Hyundai est notamment porté par ses modèles électrifiés, dont le Kona, qui s'expose au Salon de l'auto Caradisiac dans sa variante électrique.

Le stand Hyundai en direct du Salon de l'auto Caradisiac

dailymotion

i10 : repartie pour un tour

En bref Commercialisée en décembre 2019 Petite citadine De 67 à 100 ch À partir de 11 990 €

Alors que d'autres ont jeté l'éponge, notamment Ford et Opel, Hyundai reste sur le marché des petites citadines. Le coréen vient de lancer une toute nouvelle i10, une puce cinq portes de 3,67 mètres. La silhouette rappelle celle de l'ancienne génération, avec des optiques verticales qui remontent le long du capot. Mais le look s'est gentiment musclé avec des ailes plus marquées. L'i10 s'est aussi mise à la silhouette bicolore. Dommage que la carrosserie ne soit pas du tout protégée. À l’intérieur, la présentation est sobre mais soignée. Les modèles haut de gamme ont un grand écran tactile de 8 pouces, lié à l'instrumentation. Le coffre a une capacité de 252 litres.

Trois moteurs sont au menu : 1.0 de 67 ch, 1.2 de 84 ch et 1.0 turbo de 100 ch, ce dernier étant réservé à la finition pseudo-sportive N Line ici en photo (au kit carrosserie spécifique). Le 67 ch est disponible avec une boîte robotisée. La version de base à 11 990 € a déjà en série l'aide active au maintien dans la voie, la détection de fatigue, le régulateur de vitesse et la radio avec prise USB.

Retrouver tous nos articles dédiés à la Hyundai i10

Kona electric : original branché

En bref Commercialisé au printemps 2018 SUV urbain électrique 150 et 204 ch À partir de 34 900 €

Preuve du pouvoir d'attraction des SUV : la variante électrique du Kona a rapidement éclipsé la Ioniq électrique. En deux ans seulement, le modèle a été vendu à plus de 100 000 exemplaires dans le monde. Ce Kona branché séduit grâce à sa belle autonomie. La version à batterie de 64 kWh affiche une autonomie WLTP de 449 km, bien mieux qu'un e-2008 qui plafonne à 320 km. Ce modèle a aussi une puissance élevée de 204 ch, ce qui permet de passer de 0 à 100 km/h en seulement 7,6 secondes. Le prix est bien placé avec 39 700 € sans le bonus, soit 32 700 € avec, et un équipement de base déjà généreux (jantes 17 pouces, accès mains/libres).

Mais ce Kona sait aussi se faire plus accessible avec une version de 150 ch et une batterie de 39 kWh. Là, l'autonomie n'est plus que de 289 km mais le ticket d'entrée tombe de près de 5 000 €, à 34 900 € hors bonus. Le Kona, c'est aussi un look original, avec un regard sur deux étages et de généreuses protections de carrosserie, qui englobent une partie des feux. Long de 4,18 mètres, il a un coffre de 332 litres.

Retrouvez tous nos articles dédiés à la Hyundai Kona

Kona : pour se distinguer

En bref Commercialisé fin 2017 SUV urbain De 115 à 141 ch A partir de 20 450 €

Le Kona s'expose aussi au Salon de l'auto Caradisiac en version classique. Le modèle est en pleine transition, puisque la version restylée sera bientôt commercialisée. C'est d'ailleurs l'occasion de réaliser de bonne affaire sur ce modèle avant restylage.

Le Kona, c'est bien sûr un look original, avec notamment ce regard sur deux étages et ces généreuses protections de carrosserie, que l'on retrouvera sur la version restylée. Le Kona existe en silhouette bicolore. Ce modèle mesure 4,18 mètres de longueur, il est quelques centimètres plus court que le Renault Captur.

L'originalité de l'extérieur ne se retrouve pas vraiment à l'intérieur, avec une présentation classique, même si quelques touches de couleur sont possibles. L'écran tactile est facilement accessible en hauteur.

Avec ce look, le Kona existe en essence, en diesel et en hybride. Cette variante rencontre d'ailleurs un franc succès. Elle ne changera pas techniquement à l'occasion du restylage, ce sera donc toujours un ensemble essence électricité de 141 ch.

Retrouvez tous nos articles dédiés à la Hyundai Kona

Remerciements

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures dans le Hangar d'Ecausseville, niché en pleine campagne normande !