Salon de l'auto Caradisiac - Le stand Toyota : tout hybride (ou presque)

Toyota est en grande forme. Il est même l'un des généralistes qui résiste le mieux aux soubresauts de cette année si particulière. L'une des raisons est évidemment l'hybride, spécialité du japonais qui attire de plus en plus la clientèle. Au point que le constructeur se permet de ne proposer que ce type de motorisation sur une partie de sa gamme, notamment les SUV C-HR et RAV4. Ces modèles illustrent aussi un autre argument de vente de Toyota : le design. Il est loin le temps des japonaises fades. Maintenant, elles sont osées, quitte à diviser. La quatrième génération de Yaris, grande nouveauté 2020 de Toyota et l'une des stars du Salon Caradisiac, réunit ainsi ces deux aspects, hybride et look original.

Le stand Toyota en direct du Salon de l'auto Caradisiac 2020

Aygo : l'exception

En bref Commercialisée en 2014 Petite citadine 72 ch À partir de 11 940 €

Cousine des Citroën C1 et Peugeot 108, l'Aygo s'en distingue par un look plus osé, avec des formes taillées au sabre. On aime ou pas ce design, avec notamment une face avant dessinée autour d'un X couleur carrosserie, les optiques liées au vitrage ou les grands feux placés le long de la lunette. Dommage, l'originalité visible à l'extérieur ne se retrouve pas dans l'habitacle, qui lui est strictement identique aux modèles de PSA. Les formes sont même assez basiques, pour ne pas dire désuètes, même si on trouve bien sur les versions hautes un écran tactile 7 pouces. On peut mettre un peu de gaieté avec des inserts colorés.

Cette Aygo assume un positionnement de petite citadine et se contente donc d'un petit moteur essence de 72 ch, avec boîte manuelle ou boîte robotisée en option. C'est la seule non hybride. L'auto a un petit gabarit, avec seulement 3,47 mètres, idéal pour se faufiler en ville. L'équipement se limite à l'essentiel, avec freinage automatique, alerte de franchissement de ligne ou caméra de recul.

Yaris 4 : vraiment toute nouvelle

En bref Commercialisée en septembre 2020 Citadine De 70 à 116 ch À partir de 17 250 €

La quatrième génération de Yaris est l'une des grandes nouveautés du salon. Tout change, puisque l'auto inaugure une nouvelle plate-forme. La silhouette est aussi revue en profondeur, avec une allure générale plus ronde mais aussi plus musclée. Cette Yaris ne risque pas de plaire à tout le monde avec sa grande bouche menaçante ! À l'arrière, un épais bandeau noir fait la jonction entre les feux et la lunette. Il est possible d'avoir une silhouette bicolore, avec partie supérieure peinte en noir.

À bord, ceux qui roulent en Yaris vont noter une nette amélioration dans la position de conduite. Il en est de même pour la qualité de présentation. Dommage en revanche que l'ambiance soit tristounette, même si les formes arrondies apportent un peu de sympathie. L'écran tactile est placé en hauteur.

La Yaris 4 impressionne avec sa dotation, puisque dès la version de base, on a en série le régulateur de vitesse adaptatif, l'airbag entre le conducteur et le passager, la clim auto ou encore l'accès/démarrage mains libres.

Sous le capot, l'important est bien sûr la motorisation hybride, qui va représenter une large majorité des ventes chez nous. L'ensemble essence/électricité a été entièrement revu. Il développe maintenant 116 ch. Toyota propose encore des moteurs essence classiques, le 1.0 de 70 ch et le 1.5 de 120 ch.

Yaris 3 : la bonne affaire

On peut voir à quel point la Yaris a changé en regardant la troisième génération, qui a décidé de fêter son départ à la retraite au Salon de l'auto de Caradisiac. Le passage de témoin est en train de se faire dans les concessions, il y a donc encore de nombreux exemplaires de cette Yaris en stock. Et c'est l'occasion de négocier pour faire de bonnes affaires, et de profiter d'une citadine hybride qui a fait ses preuves avec des consommations très basses au meilleur prix. Grâce à un restylage pratiqué en 2018, cette Yaris ne fait pas datée. Pareil à bord, la présentation reste dans le coup. Ici, la version hybride développe 100 ch.

C-HR : l'original

En bref Commercialisé en décembre 2016 SUV compact 122 ou 184 ch À partir de 30 200 €

Le crossover compact de Toyota a été mis à jour fin 2019. Mais le design a été revu par petites touches. Le constructeur n'allait pas bouleverser un look qui divise certes, mais plaît à de nombreux clients à en juger par les bons chiffres de vente. Le C-HR arbore donc toujours son allure très exubérante. La priorité a été donnée au design, avec une silhouette influencée par le monde des coupés, avec des poignées arrière cachées.

Cela se voit aussi avec un vitrage réduit. Les passagers de la banquette ne doivent pas être claustrophobes ! Le coffre annonce seulement 377 dm3. Rien n'a bougé à bord, on retrouve le grand écran tactile façon tablette, au-dessus duquel passe la baguette décorative.

La grande nouveauté a été le doublement de l'offre hybride. En plus de l'ensemble essence/électricité de 122 ch, le C-HR propose désormais un bloc 2.0 hybride de 184 ch. De quoi partir à la conquête d'une nouvelle clientèle qui trouvait le 122 ch trop modeste. Il n'y a plus d'offre essence classique.

Corolla : l'alternative plus sage

En bref Commercialisée en avril 2019 Compacte 122 ou 184 ch À partir de 28 250 €

Abandonné au profit de deux générations d'Auris, le patronyme Corolla a fait son grand retour en France il y a deux ans. Un retour réussi puisque cette génération connaît un bon succès chez nous, bien évidemment portée par ses motorisations hybrides. Comme le C-HR, la compacte se contente d'ailleurs de ce type de motorisation. Le client a le choix entre 1.8 de 122 ch ou 2.0 de 184 ch.

La Corolla partage sa base et ses moteurs avec le C-HR. Mais elle est là pour capter ceux qui sont rebutés par la silhouette osée du SUV. La Corolla est ainsi plus conventionnelle, même si la Corolla n'est plus aussi fade que par le passé. Elle accroche l'œil avec ses lignes tendues, ses nervures marquées, sa grande bouche… La voiture peut être commandée en silhouette bicolore. Une version GR Sport ajoute un peu de sportivité au design. La présentation intérieure est épurée, sous forme d'un grand bandeau tendu entre les portes.

RAV 4 : encore plus d'hybride

En bref Commercialisé en mars 2019 SUV familial 218 à 306 ch À partir de 37 300 €

Le constat peut être sévère. Autrefois roi du SUV, avant même que le mot soit à la mode d'ailleurs, le RAV 4 fait maintenant figure d'outsider chez nous. Il faut dire que depuis une dizaine d'années, les concurrents se sont multipliés. Le Toyota se distingue toutefois de la masse grâce, bien sûr, à son hybridation. Il n'y a d'ailleurs que ce choix technique. Mais attention, maintenant, c'est hybride simple ou hybride rechargeable. Le RAV 4 devient en effet plug-in (306 ch), avec une belle autonomie électrique d'une soixantaine de kilomètres. La version hybride simple existe en propulsion de 218 ch ou quatre roues motrices 222 ch, avec un deuxième bloc électrique à l'arrière pour avoir la transmission intégrale.

Autre signe distinctif du RAV 4 : son look original, très anguleux, jusqu'aux passages de roues. Le SUV s'est mis à la mode du bicolore. La planche de bord est plus conventionnelle, avec écran tactile façon tablette et instrumentation qui conserve des compteurs à aiguilles. Même s'il mesure 4,60 mètres de longueur, soit un gabarit similaire au Peugeot 5008, le RAV 4 se contente de 5 places.

