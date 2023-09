On n'arrête pas de l'écrire sur Caradisiac. Quand on jette son dévolu sur un modèle de voiture, il faut ABSOLUMENT l'essayer avant de signer le bon de commande, que ce soit pour une voiture neuve ou pour une voiture d'occasion d'ailleurs.

En effet, il n'y a rien de mieux que de s'installer au volant et de rouler pour détecter les éventuels défauts qui seraient rédhibitoires pour vous. Une position de conduite inadaptée, un confort trop ferme, une visibilité arrière handicapante, une modularité trop limitée pour vous, un plancher pas vraiment plat banquette rabattue, etc.

dailymotion Salon de Lyon : on peut essayer pour de vrai 350 voitures

Alors au salon de Lyon, si l'on peut bien sûr découvrir en statique, tourner autour et poser ses fesses dans les très nombreuses nouveautés présentées, il est aussi possible d'en essayer la grande majorité.

En effet, alors que cette possibilité disparaît des salons traditionnels, ou devient compliquée, le salon de Lyon, qui est pensé à la base pour être un salon de vente de voitures, fait tout pour faciliter le passage à l'acte. Et donc, quoi de mieux que de proposer d'essayer le véhicule sur lequel le client lorgne, pour emporter son adhésion ?

La quasi-totalité des marques ont un centre d'essai

De fait, la quasi-totalité des marques présentes disposent d'un centre d'essai. C'est le cas de Renault, Peugeot, Citroën, Dacia, Toyota, Suzuki, Mercedes, Ford, etc. Toutes les marques généralistes répondent présentes.

Bien sûr, n'espérez pas non plus pouvoir faire un tour en Ferrari, en Lamborghini, en Bentley ou en Aston Martin, mais tous les constructeurs plus accessibles ont des autos à faire essayer sur place. Pour les autres, ce sera en concession.

Le principe est plus ou moins le même sur tous les stands. Soit un "desk" existe, où vous pouvez réserver un créneau pour un essai auprès d'hôtesses ou d'hôtes, soit c'est directement le commercial qui vous présente la voiture, sentant votre intérêt, qui vous proposera spontanément d'aller faire un tour avec, au gré des disponibilités.

Certains constructeurs poussent même plus loin : si aucun créneau n'est disponible le jour même, ils vous offrent une entrée gratuite pour revenir un autre jour et essayer l'auto. C'est effectivement très commercial (vu chez BYD)...

Il faut le plus souvent décliner son identité, donner son mail, un numéro de téléphone, évidemment prouver que l'on possède le permis, et c'est parti pour un essai.

Certains constructeurs ont une boucle prédéfinie autour de l'Eurexpo de Lyon et dans la ville, d'autres s'adaptent au client. Si 5 minutes suffisent pour se faire une idée, fort bien, s'il faut 30 minutes, ils vous les accordent.

Dans tous les cas, n'hésitez pas, si vous vous rendez au salon de Lyon avec dans l'idée de faire une acquisition, ou tout simplement pour vous faire plaisir, à profiter de ce service offert, il n'y a rien de mieux pour vraiment connaître une auto.