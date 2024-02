Salon Genève 2024 : Renault montre son stand (avec la R5 électrique dessus)

Plus que quelques jours à attendre avant de découvrir la fameuse nouvelle Renault 5 électrique, dont la présentation officielle interviendra le 26 février prochain à 09h30 et pourra être suivie en direct via ce lien.

La marque au losange dévoile déjà le stand qu’elle exposera au salon de Genève 2024 le même jour (où sera présente la rédaction de Caradisiac), avec une vue d’ensemble qui montre trois exemplaires de la 5 E-Tech (jaune, vert et violet) en plus du Scénic E-Tech, du Rafale hybride et de la Mégane E-Tech qui vient récemment d’abaisser ses prix.

Des machines électriques pour les sports extrêmes

Renault dévoilera aussi à Genève une gamme complète de produits dérivés Renault 5 au sein de la boutique The originals Renault.

Il y aura un babyfoot Bonzini, des vêtements mais aussi un bateau de type dériveur (le Reverso), un BMX électrique propulsé par un moteur de 500 watts capable d’atteindre 45 km/h (Evol BMX), une moto des mers électrique (Searacer), un scooter des neiges électriques (Moonbike) ou encore un foil électrique (Plume Foil). Pour l’instant, Renault ne donne pas de détails sur la commercialisation de ces objets et leur prix.