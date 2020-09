Sandero: le guide d’achat de la Dacia la plus vendue - Salon de l’auto Caradisiac

La Dacia Sandero est l’une des stars du marché français (et pas que), et son succès repose sur ce simple constat : on en a pour son argent. C’est simple : aucune autre voiture n’en offre autant pour des tarifs qui oscillent de 8 290 à 15 290 € (sans oublier la version essence boîte auto à 13 690 €), et cette voiture est l’une des locomotives des ventes de Dacia, marque dont la part de marché en Europe s’est établie à 3,8% l’an dernier, avec des ventes en progression de 5,1% quand celles de Renault baissaient de 6,9%.

Avec la Sandero, on a affaire à un modèle à la lisière de la catégorie des citadines et de celle des compactes, avec une habitabilité correcte, un coffre de bonne capacité, des motorisations modernes et efficientes, un contenu technologique des plus honorables, et le tout se voit servi par un style sobre et consensuel. Bref, tous les ingrédients pour devenir un succès ! Au premier semestre, dans le contexte difficile que l’on connaît, elle est parvenue à conserver sa place de véhicule le plus vendu à clients particuliers en France.

Sous le capot, on trouve des moteurs modernes, sobres et performants, en diesel, essence et GPL, carburant dont les vertus économiques ne sont plus à démontrer (et que Dacia défend à raison). Certes, l’auto manque (un peu) de confort et on peut faire la fine bouche en inspectant les plastiques peu valorisants de l’habitacle. Mais la Sandero fait valoir d’autres atouts, tels que sa garantie 3 ans, ses coûts d’utilisations très bas et des assurances à prix plancher. Reste maintenant à choisir le modèle le plus adapté à vos besoins, en gardant à l’esprit qu’avec de tels tarifs, on hésitera moins à monter en gamme côté motorisations.

Retenez pour terminer que Dacia vient de lever sur la Sandero de troisième génération, dont les premières images laissent entrevoir une hausse de la qualité perçue et dont la commercialisation interviendra avant la fin de l'année.

Pour sa fin de carrière, la Dacia Sandero s’offre le tout dernier 3-cylindres TCE de Renault, un 1.0 l de 100 ch, qu’elle associe au GPL, sans réclamer de supplément de prix. C’est la version ECO-G que nous essayons ici en finition haut de gamme Stepway. Est-ce la peine de dépenser plus que ses 13 390 € ?

À l’instar de Free pour l'accès internet et la téléphonie, le credo de Dacia est d'en offrir toujours plus, pour le même prix. Illustration avec cette Sandero restylée, qui sans bouger d'un centime niveau tarif, en offre davantage sur tous les plans. La clé de la réussite ?

Chez Dacia, on est prêt à faire l'impasse sur de très nombreux équipements pour garder des tarifs au plus bas, mais face à la demande toujours plus croissante de boîtes de vitesses automatique, le constructeur roumain a fini par céder en en proposant une en option sur ses Logan MCV et Sandero, baptisée Easy-R. Est-ce qu'elle vaut le coup...et le coût ?

Comparatif vidéo - 16 modèles testés : quelle est la meilleure citadine du marché ?

En 2020, les citadines vont représenter un quart des ventes de véhicules neufs en France. Ce segment est actuellement sous le feu de l’actualité puisque ses deux principales stars à savoir la Renault Clio et la Peugeot 208 viennent d’être renouvelées. Pour vous aider à y voir plus clair, Caradisiac a organisé un comparatif avec tous les acteurs du marché. Ils sont au nombre de 16. Alors quelle est la meilleure citadine du marché ? Réponse aujourd’hui.

Que vaut la Dacia Sandero en occasion?

Pour quelqu'un de pragmatique, un achat en occasion ne peut que représenter une bonne affaire.

La Sandero, c'est tout simplement la voiture la plus vendue en France aux particuliers ! Sa deuxième génération est apparue en 2012, et elle a subi un restylage en 2016. Justement, comment distinguer la "phase 1" de la "phase 2" ? Caradisiac fait le point sur ce qui a changé. Lire l'article.

La Sandero, qui en est à sa deuxième génération, celle qui nous intéresse ici, en est une version raccourcie, deux volumes, à hayon, du gabarit d'une Renault Clio ou d'une Peugeot 208, soit celui d'une (grande) citadine polyvalente. Pour quelqu'un de pragmatique, un achat en occasion ne peut donc que représenter une bonne affaire. C'est donc parti pour une véritable radioscopie de cette auto. Lire l'article.

La Dacia Sandero en occasion Prix d'une Dacia Sandero neuve : de 8 290 à 15 290 € Prix d'une Dacia Sandero 2 d'occasion : de 4 900 € à 16 180 € Plus de 1 930 annonces de Dacia Sandero et Sandero Stepway d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac Tout comme les autres modèles de la gamme, la Sandero de deuxième génération présente un bilan fiabilité très positif. Sans parler d'absence de souci, il faut reconnaître qu'après radioscopie du marché, des témoignages, des forums, des rappels, la "moisson" de problèmes est réduite. C'est un souci de moins pour les acheteurs potentiels au moment de signer le chèque. Cependant, soyez attentifs tout de même aux quelques défauts relevés, à savoir quelques rares cas de casse du turbo sur le 1.5 dCi, une jauge à essence peu précise, des soucis de trappe à essence, de joints de portières, ou encore des défaut de l'unité centrale d'habitacle et des bugs du système média nav. Mais tout cela reste rare.

