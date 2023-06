Scoop – BMW Série 1 : tests au Nürburgring de la version restylée

L’ère des grands naseaux se termine pour les futures BMW. Ainsi la prochaine génération de BMW Série 3 qui arrive en 2025 devrait revenir à une calandre moins imposante que celles qui s’affichent sur les Série 2 Active Tourer, Série 4 et même Série 5 actuelles. Les haricots gagnent en largeur ce qu’ils perdent en hauteur (ils s’inspirent de ceux du concept-car i Vision Circular vu en 2021), la calandre est également positionnée plus basse ce qui allonge visuellement la partie avant du véhicule.

Pour le moment, les essais de mise au point se poursuivent pour ce modèle restylé (connu en interne sous la dénomination F70) qui devrait être présenté dans le courant de l’année 2024. C’est sur le circuit du Nürburgring que les essayeurs maison testent les capacités de ce modèle. Un modèle qui conserve la même plateforme et affiche des dimensions comparables au modèle actuel, à part peut-être quelques centimètres de plus en longueur.

Il est fort probable que sous le capot des BMW Série 1 restylées les motorisations actuelles seront conservées mais les combinaisons de moteurs, transmissions et finitions seront moins nombreuses qu’aujourd’hui. Comme souvent, lors d’un restylage, la BMW Série 1 remaniée va encore monter en gamme et proposer une dotation plus importante sur les modèles d’entrée de gamme, ce qui devrait provoquer par ricochet une augmentation significative des tarifs.