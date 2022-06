Scoop – DS 7 Crossback : derniers essais avant la présentation du restylage

Pour le DS 7 Crossback, le cap de la mi-carrière s’approche à grands pas. Le 27 juin prochain, nous découvrirons les nouvelles lignes de ce SUV familial. Le lifting du DS 7 Crossback aurait dû être présenté en avril mais le contexte industriel perturbé (crise des semi-conducteurs, du câblage électrique en provenance de l’Europe de l’Est) a obligé DS Automobiles à repousser la découverte du modèle restylé à l’été.

Cela n’empêche pas pour autant le DS 7 Crossback restylé de sortir pour des essais de validation avec de gros camouflages pour empêcher de voir les modifications apportées à la ligne de ce modèle. Ces modifications se porteront surtout sur l’avant et l’arrière du véhicule. À bord, les modifications devraient être limitées (nouveaux matériaux, sellerie différente), car sur les photos prises au travers des vitres on ne constate pas de différence.

En regardant de plus près les prototypes, on se rend compte que les feux de jour à LED ont été changés et devraient prendre une nouvelle apparence, ils seront proches de ceux de la DS 4. Il pourrait également y avoir moins de chrome sur la partie avant tandis qu’à l’arrière le graphisme intérieur des feux se verra modifié. Sous le capot de ce modèle, on devrait voir apparaître une nouvelle motorisation hybride de 360 ch et quatre roues motrices (deux électromoteurs, un sur chaque essieu), comme celle qui équipe la DS 9. On en saura plus lundi 27 juin lors de la présentation du DS 7 Crossback restylé.