Scoop – Ford Puma : la version restylée est de sortie

Rival des Peugeot 2008 et Renault Captur qui caracolent en tête des ventes de la catégorie des SUV citadins, le Ford Puma fait mieux que se défendre et il entend bien rester l’un des animateurs du secteur. C’est pourquoi la marque à l’ovale prépare le restylage de ce modèle. Elle profitera de cet événement qui est prévu pour 2024 pour installer dans la gamme du Ford Puma une version entièrement électrique.

En attendant l’arrivée d’un Ford Puma sur batterie, c’est l’une des versions équipées d’un bloc thermique qui vient d’être photographiée. Un prototype recouvert d’adhésifs afin de conserver secrètes les modifications qui seront apportées lors du lifting. Toutefois, il semble que les projecteurs ont été légèrement remaniés (architecture intérieure) et que le bouclier avant subit également des retouches. En ce qui concerne le style du modèle, les retouches devraient être discrètes, car le design du Ford Puma plaît.

Sous le capot, outre la présence d’un électromoteur pour le Ford Puma EV, il pourrait y avoir des modifications apportées aux blocs thermiques afin de baisser leur consommation et leurs rejets de CO2. Pour le moment, la gamme se compose de blocs microhybridés. On trouve ainsi un 1.0 EcoBoost Hybrid de 125 ch qui est disponible également en version Flexifuel (E85), un 1.0 EcoBoost Hybrid de 155 ch et il y a de deux versions sportives badgées ST : 1.0 EcoBoost Hybrid de 170 ch et 1.5 EcoBoost Hybrid de 200 ch. Cette offre devrait être conservée avec le modèle restylé qui par ailleurs pourrait disposer d’un tableau de bord modifié, l’intérieur du prototype étant totalement recouvert d’une bâche.