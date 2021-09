Scoop - Hyundai Ioniq 6 : deuxième épisode

Hyundai est le premier grand constructeur généraliste à avoir déployé une plateforme modulaire de voitures électriques de nouvelle génération. Alors que la concurrence est encore coincée avec des batteries en 400V et des performances de charge désormais ordinaires, Hyundai propose une Ioniq 5 capable de grandes choses lorsqu'il s'agit de faire le plein le plus vite possible.

Les modèles suivants bénéficieront de cette technologie. A commencer par la berline Ioniq 6, faisant suite au concept Prophecy. Nos photos montrent pour la première fois l'auto dans sa carrosserie définitive, évidemment très lourdement camouflée. Et pour cause : le lancement n'est pas prévu avant mi-2022.

La presse coréenne affirme que le constructeur aurait décalé la sortie de la Ioniq 6 de quelques mois. La production ne devrait pas débuter avant mi-2022, ce qui implique que les livraisons n'auront lieu qu'au second semestre 2022 en Europe, au mieux. Hyundai aurait décidé de mettre à jour certaines choses sur le prototype, et notamment du côté des batteries qui auraient gagné en capacité lors du développement.

La Ioniq 6 sera suivie d'un grand SUV, le Ioniq 7, mais aussi, plus tard, de modèles plus compacts et plus accessibles. Il faudra dans un premier temps que Hyundai rentabilise et amortisse le coût de développement de la plateforme modulaire E-GMP.