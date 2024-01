Scoop – Mercedes-AMG CLA : sport d’hiver

Les essais d’hiver ont débuté pour la marque Mercedes qui a installé camp de base sur une piste gelée à proximité du cercle arctique. Là, la marque à l’étoile teste le prototype de la future Mercedes-AMG Cla qui ne disposera que d’une motorisation 100 % électrique. Présentée, sous la forme d’un concept-car au dernier Salon de Munich, la future Mercedes CLA aura droit à des déclinaisons AMG qui coifferont la gamme.

Impossible de connaître quel est le niveau de puissance de ce modèle AMG, le concept-car embarquait un électromoteur de 238 ch entraînant les roues arrière. Sur ce modèle qui se teste dans la neige, les quatre roues étant motrices on peut imaginer que la puissance développée par ce modèle qui dispose de deux moteurs (un sur chaque essieu) soit bien supérieure. La ou les nouvelles unités de puissance seront de toutes les façons dérivées de ce qu’a proposé le concept-car EQQX avec une perte minime de la puissance transférée entre le moteur et les roues et une consommation très basse pour une autonomie maximale.

Équipée de la nouvelle architecture MMA, cette Mercedes-AMG CLA recevra l'aide d’un nouveau supercalculateur (High Power Computer) qui intègre l’intelligence artificielle. Il y aura aussi grâce à cette technique de nouveaux systèmes d’aides à la conduite (évolutifs grâce à des mises à jour OTA) qui permettront à cette auto de bénéficier d’une conduite semi-autonome de niveau 3.