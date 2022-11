Scoop-Peugeot 508 : en route pour la phase 2

La Peugeot 508, la grande berline du Lion, s’apprête à passer par la case restylage. C’est le sort réservé à la plupart des voitures qui dépassent le cap de la quatrième année. Apparue en 2018, la Peugeot 508 aura donc droit à un restylage de mi-carrière qui sera effectif au printemps 2023.

En attendant, ce sont des prototypes camouflés à l’avant et à l’arrière qui ont été aperçus. À l’avant, le camouflage important ne permet d’être affirmatif sur les modifications qui seraient apportées à l’auto. Bien sûr le nouveau logo de la marque devrait apparaître avec la tête de lion stylisé. La prise d’air en bas de bouclier pourrait avoir un dessin légèrement différent et deux prises d’air façon Peugeot 308 (totalement camouflées ici) pourraient apparaître de chaque côté.

Les feux de jour en forme de crocs semblent plus fins et plus verticaux. On annonçait ou nouvelle signature lumineuse composée d’une triple griffe, il n'est pas sûr que cela soit le cas. En revanche à l’arrière, on distingue dans les feux une triple griffe comme celle que l’on trouve sur la Peugeot 408.

Dans l'habitacle, du nouveau également avec l’arrivée d’une instrumentation holographique 3D inaugurée par la Peugeot 208. Il y aura aussi sous l’écran d’infodivertissement (doté d’une nouvelle interface) des touches tactiles paramétrables iToggle empruntées à la Peugeot 308, tandis qu’un petit curseur se chargera de commander la boîte auto à huit rapports.

C’est sous le capot que se situeront les plus gros changements. Ainsi il pourrait ne plus avoir de diesel, tandis que la version sportive 508 PSE de 360 ch pourrait ne pas être reconduite. En entrée de gamme, on devrait trouver une nouvelle motorisation 1.2 PureTech de 130 ch avec micro-hybridation 48V et transmission double embrayage. Les variantes hybrides rechargeables devraient être au nombre de deux, une de 180 ch et une de 250 ch (empruntée à la DS 9) avec une batterie de grande capacité permettant une autonomie approchant les 75 km en électrique.