Scoop - Polestar 2 : un restylage et une arrivée en France

Petit rappel des faits, Polestar est historiquement la division performance de Volvo qui a été acheté par le groupe chinois Geely en 2010. En 2017, Volvo et Geely décident de transformer Polestar en marque à part entière. La première auto de la nouvelle marque se nomme Polestar 1, c’est un coupé hybride plug-in de 600 ch. La deuxième auto est la Polestar 2, une berline 100 % électrique qui a été lancée fin 2019, la troisième auto (Polestar 3) est un SUV électrique qui sera lancé en 2023. Problème en France, la marque Polestar avait interdiction de vendre ses autos, car son logo avait des similitudes avec celui de Citroën et de DS Automobiles. Mais ça sera bientôt de l’histoire ancienne, car Citroën et Polestar sont parvenues à un accord.

Maintenant qu’il n’y a plus de problème juridique, Polestar va pouvoir vendre ses autos en France et cette commercialisation devrait être effective en 2023. La gamme se composera alors du SUV Polestar 3 qui va être dévoilé en octobre et de la berline Polestar 2 qui va profiter de l’occasion pour être restylée. C’est elle qui a été surprise par les chasseurs de scoops dans les Alpes. Il s’agira vraisemblablement d’un léger lifting puisque la calandre et le bouclier semblent être les seules pièces modifiées. Cela pourrait s’accompagner d’une offre d’équipement revue à la hausse, d’une augmentation des performances. Rappelons qu’en avril de cette année, Polestar a déjà annoncé des modifications sur son auto avec une mise à jour du logiciel de performance, une amélioration de la pompe à chaleur, une meilleure filtration de l’habitacle, une augmentation de la capacité de la batterie en entrée de gamme.

Commercialisée chez nos voisins belges, la berline Polestar 2 est disponible en trois versions. L’entrée de gamme dispose d’un seul moteur électrique de 231 ch et d’une batterie de 69 kWh lui autorisant une autonomie comprise entre 445 et 478 km en cycle WLTP. Si le choix se porte sur le même moteur, mais avec une batterie de 78 kWh, l’autonomie dépasse alors les 500 km. Enfin, la Polestar peut être animée par deux moteurs électriques pour une puissance cumulée de 408 ch et un couple de 660 Nm. Le premier moteur entraîne les roues avant, tandis que le second se charge d’animer les roues arrière. Ainsi équipée, la Polestar 2 à des performances de sportive avec un 0 à100 km/h en 4,7 secondes, mais l’autonomie est en baisse : 455 km.

Polestar 2 et Polestar 3 ne seront pas les seules autos composant la gamme du constructeur dans les années à venir, puisque l’on verra arriver en 2024 un SUV (Polestar 4) de 4,70 de long, puis en 2025 la Polestar 5 qui viendra concurrencer la Tesla Model S, et en 2026, un cabriolet électrique qui se nommera, on s’en serait douté, Polestar 6.