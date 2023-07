Scoop – Porsche Cayenne EV : place à l’électrique

Alors que le Porsche Cayenne et le coupé Cayenne viennent d'être restylés, un mulet du futur Porsche Cayenne électrique teste en ce moment même des éléments de châssis. Car le Porsche Cayenne électrique, qui arrivera en 2026, sera un tout nouveau modèle comme l’a confirmé le président de Porsche Olivier Blume, lors de la conférence annuelle qui a eu lieu en janvier dernier.

Le président de Porsche a également indiqué qu’un modèle encore plus grand que le Porsche Cayenne était en préparation pour des marchés comme la Chine et les États-Unis. En ce qui concerne le Porsche Cayenne EV de 2026, il devrait utiliser une plateforme modifiée du Porsche Macan EV, d’ailleurs le mulet du Cayenne utilise une carrosserie modifiée de Macan EV au niveau des passages de roues (plus larges), avec des phares qui sont modifés par rapport au Macan RV, un pare-brise différent et un bouclier également remanié.

Récemment, Porsche s’est ému du fait que de nombreux clients avaient demandé à la marque de Zuffenhausen de conserver le Porsche Macan thermique. Consciente que ses clients ne sont pas tous prêts à passer du moteur thermique à l’électrique rapidement, la marque étudierait la possibilité de préparer une nouvelle mise à jour de son Macan thermique ou une nouvelle génération avec des motorisations hybrides avant de basculer totalement dans l’électrique. Pour le Cayenne la question de maintenir les versions hybrides le plus longtemps possible pourrait également se poser.