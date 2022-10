Scoop - Porsche Taycan : lifting en 2024 et version plus puissante

C’est un mini-restylage auquel se préparent les Porsche Taycan et Taycan Sport Turismo. Si l’on en croit les prototypes camouflés qui circulent sur route ouverte, les modifications concerneront principalement la signature lumineuse et le dessin des boucliers. La version SUVisée Porsche Taycan Cross Turismo, même si elle ne figure pas sur les photos, devrait être concernée également.

Pour Porsche, l’arrivée des modèles restylés sur le marché (pas avant 2024) pourrait donner l’occasion de lancer une nouvelle version de la Taycan. Celle-ci se différencierait de la Taycan Turbo S qui coiffe la gamme par une motorisation plus puissante, plus de 1 000 ch au lieu des 761 ch que développe la Turbo S.

La marque allemande veut lutter le plus efficacement possible contre la marque américaine Tesla et contre la Tesla Model S Plaid dotée de trois électromoteurs qui développent la confortable puissance de 1 034 ch. Les choses semblent bien avancées pour Porsche puisque la Taycan de plus de 1 000 ch poursuit actuellement des essais de mise au point sur le circuit du Nürburgring avec au volant le pilote d’essai et de développement Lars Kern.

Les Porsche Taycan restylés et la version plus puissante pourraient être lancés au même moment au printemps 2024. Cette dernière sera dotée d’un bel aileron arrière et d’un bouclier avant modifié afin de disposer d’une aérodynamique plus efficace.