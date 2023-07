Scoop – Renault R5 électrique : le grand retour de la R5

Elle est enfin là ! Alors que pour le moment nous l’avions vu que sous la forme d’un concept-car, la future Renault 5 électrique se déplace en ce moment sur les routes de la Sierra Nevada en Espagne. Il ne s’agit encore que de prototypes qui sont très camouflés, mais c’est bien la future voiture de production.

Au premier regard on reconnaît tout de suite cette Renault 5 moderne, tant elle est proche du concept-car qui était lui-même proche de la voiture historique de Renault. C’est une bonne nouvelle pour les amoureux de la R5. À part de petits détails comme les rétroviseurs plus imposants, l’antenne sur le toit, les plaques d’immatriculation qui indiquent que l’on se trouve en face d’un véhicule définitif et non plus d’un prototype de salon, on voit que le style général du concept-car a été conservé et c’est tant mieux.

Cette voiture qui sera fabriquée à Douai dans le département du Nord, dispose d’une plateforme CMF-B-EV qui a comme particularité de pouvoir adopter un chargeur bidirectionnel, c’est-à-dire qu’en plus de charger la batterie, il pourra, sous certaines conditions, redistribuer du courant pour alimenter d’autres objets fonctionnant à l’électricité. Cette auto devrait être vendue à un tarif sous les 25 000 € (hors bonus) pour la version de base.

Cette auto disposera du nouvel électromoteur ePT-100 kW qui affichera deux niveaux de puissance : 125 et 150 ch. Il y aura aussi deux niveaux de puissance (42 et 52 kWh) pour ce qui concerne les batteries. Avec la batterie de plus grande capacité, la R5 électrique sera capable d’une autonomie de plus de 400 km. Les moteurs seront produits à Cléon en Normandie, les batteries à Douai par Envision ESC, la Renault 5 électrique sera « Made in France ».