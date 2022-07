Scoop - Skoda Kamiq : restylage prévu pour 2023

Le Skoda Kamiq est le SUV citadin de la marque tchèque. Arrivé sur le marché en 2019, ce modèle va être restylé prochainement. Les premiers prototypes de ce modèle « phase 2 » circulent déjà et ont été surpris par les chasseurs de scoop.

C’est la partie avant du Skoda Kamiq qui va subir le plus de retouches. S’il est difficile de tout savoir sur les modifications qui seront apportées au SUV citadin tchèque, on constate que le design du bouclier avant change. La prise d’air située dans le bouclier est très modifiée tout comme la calandre qui adopte un nouveau dessin. Tandis que la lèvre inférieure qui fait office de faux sabot de protection sur le modèle actuel est aussi très modifiée. En revanche et s’ils sont totalement camouflés, les projecteurs ne devraient pas subir de changement tout comme les feux de jour qui restent tels quels.

l’arrière les différences devraient être moins nombreuses. Il semble tout de même que le bouclier a légèrement été modifié. Skoda devrait également proposer de nouveaux équipements sur le modèle restylé, mais il ne devrait pas modifier les motorisations essence qui l’équipent (1.0 TSI 95 et 110 ch et 1.5 TSi 150 ch).

Si elle a attendu 2016 pour produire son premier vrai SUV, la marque tchèque s’est rattrapée depuis avec les Kodiaq, Karoq, Kamiq et les électriques Enyaq iV et Eniaq iV Coupé. Un autre SUV devrait faire son apparition dans les prochains mois, il sera plus petit que l’Enyaq et sera électrique tout comme lui.