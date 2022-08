Scoop - Suzuki Swift : la nouvelle génération se prépare

Le renouvellement de la Suzuki Swift est d’importance pour la marque japonaise et ne doit pas être pris à la légère. C’est pourquoi Suzuki se donne un peu de temps et si les prototypes circulent déjà, la prochaine génération de cette auto ne sera dévoilée qu’en 2023 pour une commercialisation en 2024.

Par rapport au modèle actuel, il ne devrait pas avoir de gros changements concernant la technique. Ainsi la base technique devrait être reprise, tout comme les motorisations essence microhybridées. On retrouvera donc, le 1.2 Dualjet de 83 ch qui équipe l’ensemble de la gamme et le 1.4 Boosterjet de 129 ch qui anime la Suzuki Sport. Au passage, Suzuki pourrait réduire les émissions de CO2 pour ces deux moteurs. La seule incertitude concerne l’arrivée du moteur hybride autorechargeable de 115 ch (provenant de chez Toyota) qui propulse depuis peu le Suzuki Vitara et bientôt le Suzuki S-Cross.

Pour le style en revanche, il y aura pas mal de modifications. En regardant attentivement les photos de prototypes, on se rend tout de suite compte du retour des poignées arrière dans les panneaux de carrosserie, mais il y a aussi une modification du capot et des ailes avant. Les projecteurs devraient également subir un beau lifting, tout comme la calandre, le bouclier avant et les flancs du véhicule. À l’arrière, les modifications devraient être plus limitées.

C’est à bord que l’on constatera sans doute de grosses différences avec le modèle actuel. Le style du tableau de bord devrait s’inspirer de celui du nouveau Suzuki S-Cross. L’offre d’équipement devrait encore progresser, tandis que ce modèle devrait toujours être proposé avec une boîte manuelle (5 rapports) et une boîte auto (CVT) et également (avec la boîte manuelle) en version deux et quatre roues motrices (AllGrip). La Suzuki Swift Sport restant en deux roues motrices avec boîte manuelle à six rapports.