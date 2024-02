Scoop-VDL Futura : il n’y a pas que l’automobile dans la vie !

Eh oui, il n’y a pas que de nouvelles voitures qui sont testées près du cercle polaire. En venant de Stockholm à quelques kilomètres au-dessus d’Umea en Suède, on entre en Laponie suédoise, le pays des rennes et du peuple des Samis (descendants des premiers habitants de Scandinavie). Un endroit où l’hiver la température peut flirter avec les – 40°. Pour trouver le Père Noël il faut monter encore plus haut (en Finlande à Rovaniemi, la ville du Père Noël), mais on peut croiser en Laponie de drôles de panneaux indicateurs avec des Trolls dessinés dessus. C’est aussi l’endroit où se retrouvent les constructeurs pour tester leurs voitures et aussi leurs autocars dans des conditions de froid extrême.

Les constructeurs d’autocars font comme les constructeurs automobiles et testent leurs nouveaux autocars au nord du cercle arctique, souvent dans les alentours de la ville de Kiruna. Mais il n’y a pas que des véhicules terrestres à être mis au point là-bas, puisque les constructeurs d’avions se servent de l’aéroport de Kiruna pour leurs essais « grand froid » et il y a même le Centre Spatial d’Esrange à 40 km de Kiruna où l’ESA (Agence Spatiale Européenne) teste des éléments de fusées. C’est d’ailleurs à Kiruna que les photographies de ce nouvel autocar VDL Futura ont été prises. Comme les constructeurs d’automobiles, les constructeurs de cars camouflent au moyen de grands panneaux adhésifs leurs prototypes. Et comme les Audi, Peugeot, Volkswagen et tant d’autres, ils mènent des essais rigoureux pour savoir comment leurs véhicules se comportent dans le froid extrême.

Le nouvel autocar VDL Futura qui remplacera l’actuelle génération arrivera sur le marché en 2025. S’il reste fidèle à l’actuelle génération, le constructeur a modernisé l’avant du bus, en particulier en lui greffant de nouveaux projecteurs. L’arrière du modèle a été également repensé. Les pays nordiques ne sont pas uniquement des zones d’essais pour les constructeurs, depuis quelques années, on constate que les photographies de nouveaux modèles avant leur commercialisation sont prises dans ces endroits peu peuplés. Ainsi, on reconnaît dans de nombreux dossiers de presse des photos ou vidéos prises en Norvège, souvent dans l’archipel des îles Lofoten.