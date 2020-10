Seat Arona: sans faille - Salon de l'auto Caradisiac

Avec ses peintures bi-ton et sa ligne de caisse qui remonte dans la partie arrière, l'Arona évoque clairement le Renault Captur (et il y a de pires références). Mais pour s'imposer sur un marché aussi encombré que celui des crossovers urbains, l'Espagnol mise sur d'autres atouts. Malgré un gabarit compact (4,14 m., un atout en ville), il propose une bonne habitabilité, notamment à l'arrière, et dispose d'un volume de coffre de 400 litres qui le place dans la bonne moyenne de la catégorie. En revanche, la banquette arrière n'est pas coulissante et les dossiers ne se rabattent que selon un découpagne 2/3-1/3. La concurrence, notamment française, fait mieux en termes de modularité.

L'habitacle offre un design des plus sobres, avec une planche de bord partagée avec l'Ibiza. On y trouve un grand écran central multimédia doté des technologies Apple CarPlay/Android Auto, secondé par une recharge de smartphone par induction.

De fait, aucun des équipements attendus sur un véhicule de ce type ne manque à l'appel, tant en matière de confort que de sécurité, avec par exemple un détecteur d'angles morts, un régulateur de vitesse adaptatif ou un détecteur de fatigue.

Confortable et sécurisant sur la route, l'Arona est un modèle de polyvalence. Il dispose d'une palette de motorisations essence et diesel de 95 à 150 ch, apte à satisfaire tous les besoins. Le coeur de l'offre est constitué par un bloc 3 cylindres 1.0 TSI 115 ch, qui peut s'accoupler à une boîte manuelle à 6 rapports ou à une boîte automatique DSG7.

Seat investit à son tour le marché des SUV urbains avec l’Arona. Cette Ibiza des champs offre plus de coffre, davantage d’espace et un look qui colle à la forte demande actuelle. Cette Seat aux gènes de Volkswagen a-t-elle de quoi se faire une place parmi la quinzaine de concurrents? Réponse au volant de la motorisation essence, TSi 115.

Le SUV Seat Arona est apparu à la fin de 2017 et se trouve être depuis 2018 la meilleure vente de Seat sur le marché français. Il fait même partie des cinquante véhicules les plus vendus en France ce qui est un grand succès pour la marque espagnole. SUV citadin, ce modèle vient rouler sur les platebandes des Peugeot 2008 et Renault Captur. Il mérite le détour. Si vous cherchez un SUV citadin plaisant à conduire, le Seat Arona peut être le bon modèle. Pour vous aider à faire votre choix parmi les cinq motorisations proposées et les quatre niveaux de finition, suivez le guide.

Comme beaucoup automobilistes, vous avez envie d’acheter un SUV. Malheureusement, votre budget est limité. Pour vous aider dans vos recherches et identifier la meilleure affaire, Caradisiac a effectué la sélection des cinq SUV les moins chers du marché : Dacia Duster, Seat Arona, Kia Stonic, Citroën C3 Aircross et Renault Captur.

Impossible de passer à côté des SUV. Ils sont tout simplement incontournables. Mais sans aucun doute, ce sont les crossovers urbains qui attirent le plus. Aujourd’hui, tous les constructeurs en possèdent un dans leur gamme. Difficile par conséquent de faire son choix. Pour vous aider, Caradisiac a organisé un maxi-comparatif avec 14 concurrents. Alors lequel faut-il choisir ?

Si les SUV ont su faire les yeux doux auprès d’une clientèle avide de changement, ils n’ont pas toujours été tendres avec leurs frères de gamme, allant même jusqu’à sonner le glas de certains modèles qu’ils ont avidement remplacé. Si les breaks et monospaces s’en souviennent encore, berlines et citadines ont appris à cohabiter avec ces nouvelles coqueluches. Ont-ils vraiment tout pour plaire ? C’est ce que nous avons décidé de vérifier en opposant une berline polyvalente à son pendant SUV.

Sur le marché disputé des SUV urbains, les Citroën C3 Aircross et Seat Arona se talonnent de très près. Malgré leur statut d’outsiders, ils présentent de sérieuses dispositions dans les domaines du confort et de l’espace à vivre. Des arguments de poids pour les petites familles. Vers lequel se tourner ?

Le Seat Arona en occasion Prix de la Seat Arona neuve : de 16 900 € à 28 400 € Prix de la Seat Arona en occasion : de 11 500 € à 26 700 € Plus de 790 annonces de Seat Arona d'occasion sur La Centrale. L’avis fiabilité de Caradisiac Le Seat Arona repose sur une base d'Ibiza, qui utilise elle-même la plateforme de la Volkswagen Polo. Toutes ont donc une fiabilité à peu près équivalente, et bonne. On signale seulement un frein à main difficile à régler et qui peut mal serrer les roues (attention donc), l'allumage intempestif de quelques voyants (EPC/ESC). Et un rappel pour régler un ceinture de ceinture de sécurité centrale arrière. La tranquillité est donc globalement de mise pour les propriétaires et futurs acheteurs en occasion.

