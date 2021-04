Seat Ibiza restylée (2021) : entrez, il y a du changement !

C'est une matinée espagnole pour l'automobile européenne avec le restylage de deux Ibères : les Seat Arona et Ibiza. La seconde, dont l'actuelle génération date de 2017. Vous l'aurez deviné, il est temps de mettre un petit coup de polish sur la citadine espagnole qui commençait à accuser le coup en Europe face à une concurrence féroce. Et la rivalité est même interne, puisqu'il se vend presque trois Volkswagen Polo pour une Seat Ibiza en Europe.

La mise à jour est donc bienvenue, en particulier dans l'habitacle. A l'extérieur, contrairement à l'Arona qui hérite de judicieuses évolutions de style le rendant encore plus dynamique, l'Ibiza joue la conservatrice. Les seuls petits changements concernent la démocratisation des feux LED sur toute la gamme, et de nouveaux modèles de jantes en 17 et 18 pouces. La dernière petite touche est l'arrivée d'un logo "Ibiza" à la typographie manuscrite.

Nouvel intérieur pour l'Ibiza

C'était là que l'Ibiza devait évoluer, et Seat a opéré de gros changements. L'Espagnole était plutôt une bonne élève en matière de qualité de construction, mais la présentation intérieure était triste, et pas franchement en accord avec l'ADN d'une marque latine. Seat a modifié les aérateurs, ronds et dans les coins, tandis que l'écran tactile, qui peut aller jusqu'à 9,2 pouces désormais. Un écran qui n'est plus incrusté dans la planche de bord, mais posé façon tablette.

L'instrumentation numérique évolue aussi avec un affichage 10,25 pouces plus fin. Elle reste clairement l'une des meilleures du segment des citadines en Europe, avec une grande finesse et une vraie cartographie disponible, lisible et lumineuse. Seat a également fait un petit effort puisque le volant est en cuir Nappa, tandis que la planche de bord reçoit un revêtement un peu plus moussé.

N'oublions pas la sacro-sainte technologie embarquée puisque l'Ibiza restylée gagne les Apple CarPlay et Android Auto sans fil, mais aussi la conduite semi-autonome sur voie rapide ou encore la commande vocale connectée.

Pas d'hybridation

La plateforme MQB A0 ne permettant pas de faire des folies en matière d'électrification, Seat a dû faire avec les forces en présence avant restylage. Les moteurs sont donc tous repris, et le diesel, qui avait déjà disparu, ne reviendra pas.

Essence

1.0 MPI 80 ch, boîte mécanique

1.0 TSI 95, boîte mécanique

1.0 TSI 115 ch, boîte mécanique ou automatique

1.5 TSI 150 ch, boîte automatique

Gaz naturel