Seat : l'Arona gagne un moteur de 150 ch

La plupart des SUV citadins ont un point en commun actuellement en Europe : ils sont pour la plupart proposés, en essence, avec de petits moteurs essence. Il n'y a que le Renault Captur qui dispose d'un quatre cylindres de 155 ch, mais aujourd'hui, il entre en concurrence avec le Seat Arona.

Le crossover espagnol gagne en effet à nouveau un quatre cylindres 1.5 TSI de 150 ch, qui était au départ proposé, mais qui avait entre temps disparu. Sauf que cette fois, il n'est associé qu'à la boîte automatique DSG, et rien d'autre. Il sera, sans surprise, vendu seulement en finition haut de gamme Xcellence et FR, à des tarifs respectifs de 27 000 et 28 000 €.

C'est presque une évidence, le gain en performance par rapport à la version essence inférieure est énorme : le 0 à 100 passe de 10 à 8,2 secondes, donnant ainsi à l'Arona une plus grande polyvalence. Il ne fait toutefois que suivre les gammes de son cousin, le Skoda Kamiq, qui dispose, lui, du 150 ch depuis déjà un bout de temps.

Le malus de l'Arona TSI 150 varie entre 0 et 360 € selon la finition choisie, tandis que le surcoût par rapport à un TSI de 115 ch n'est "que" de 1500 €.