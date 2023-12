En France durant l’année 2022, on estime à 42 514 le nombre de cyclistes blessés soit + 12,7 % depuis 2019. Cela sans compter les nombreux cas similaires non déclarés. C’est forcément un point qui a attiré l’attention de l’organisme EuroNcap qui intègre désormais ces systèmes dans sa notation concernant le risque piéton.

Ce système Exit Warning proposé par Ford détecte un véhicule arrivant, via les différents capteurs de proximité, puis qui alerte le conducteur qui s’apprête à ouvrir la porte en cas d’arrivée d’un véhicule à coups de bips et de clignotement de l’avertisseur d’angle mort.

La pub met en avant un livreur qui entre et sort de son utilitaire une cinquantaine de fois par jour minimum. Il est vrai qu’un moment d’inattention peut arriver. Il aurait été plus judicieux de mettre en avant les passagers arrière, notamment les enfants, qui sont plus enclins à ne pas vérifier ce qui arrive, faute de rétroviseurs déjà et d’habitude ensuite.

En revanche, il faut se contenter des alertes car la porte ne se bloque pas d’elle-même. Rien de nouveau sous le soleil nous direz-vous et vous avez raison.

Sécurité des cyclistes : quand Ford copie Hyundai… en faisant moins bien

En 2015, Hyundai présentait sur son Tucson une solution de prévention sonore et lumineuse d’ouverture des portes. L’objectif était d’éviter probablement l’une des pires situations pour un cycliste ou un motard. En 2019, soit il y a déjà 5 ans, le Hyundai Santa Fe proposait un système nettement plus avancé, mis en lumière dans une pub assez discutable. Ici, non seulement le véhicule prévient du risque mais surtout, il empêche l’ouverture de la porte.

Encore une fois, la voiture tente de pallier l’erreur humaine, ce qui n’empêchera pas certaines et certains de la considérer comme dangereuse tandis que les véhicules n’ont jamais été aussi sûrs qu’aujourd’hui.