Sécurité routière : le mois d’août le plus meurtrier depuis 2011

Sombre bilan. Selon les estimations de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), 341 personnes ont perdu la vie sur les routes de France métropolitaine en août 2025, soit 51 de plus qu’en août 2024 (+18 %).

« C'est le mois d'août le plus meurtrier sur les routes depuis presque 15 ans », constate Michèle Lugrand, déléguée interministérielle à la Sécurité routière par intérim.

Les automobilistes premiers impactés

Les automobilistes paient le plus lourd tribut avec 163 tués (+ 53 vs août 2024), suivis des piétons (33 morts) et des cyclistes (28 décès). Les jeunes de moins de 18 ans sont particulièrement touchés (32 morts contre 12 un an plus tôt).

Cette hausse concerne tous les réseaux routiers : 95 décès en agglomération (+12 vs août 2024), 219 hors agglomération (+31) et 27 sur autoroute (+7).

Sur les 12 derniers mois, le nombre de tués sur les routes (3 268) affiche une hausse de 1 %.

Moins d'accidents corporels mais plus graves

Le nombre d’accidents corporels diminue légèrement (4 006, soit -3 %), mais leur gravité est en nette hausse avec1 601 personnes ont été grièvement blessées (+1 %) le mois dernier.

Les automobilistes (500 personnes touchées) et les usagers d’EDPm (91 blessés) ont vu leur nombre de victimes croître de +6 % par rapport à août 2024 devant celui des deux-roues motorisés (+2 %). À l’inverse le nombre de piétons grièvement blessés diminue de 10 % par rapport au même mois de l'année précédente.

Face à ces chiffres préoccupants, Michèle Lugrand, rappelle que « Tout excès de vitesse, tout usage du téléphone au volant, toute imprudence augmente considérablement la survenue de ces drames. »

L'objectif de diminuer par deux le nombre de tués sur les routes d’ici 2030 s'avère hors de portée.