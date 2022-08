Série d'été - Comment va…Toyota ?

C’est l’histoire du verre à moitié rempli et du regard que l’on y porte. Côté verre mi-vide, avec un seul modèle 100 % électrique au catalogue (le bZ4X), et ce depuis seulement quelques semaines, on se dit que le fabricant nippon a pris quelques retards en la matière face à ses principaux concurrents.

Chez Toyota on voit le verre à moitié rempli, voire bien plein. Comme le carnet de commandes en hausse dans l’Hexagone de 28 % sur le créneau des véhicules particuliers.

Et pas question de laisser ce beau tableau ternir par le recul des ventes particuliers de 3,5 % des ventes en Europe au premier semestre. Avec 380 400 véhicules écoulés, Toyota trône sur la troisième place du marché des véhicules particuliers sur le Vieux Continent, en prenant au passage un point supplémentaire de part de marché.

Les modèles les plus vendus en Europe ont été les Corolla (104 523 unités dont 85 755 hybrides), la Yaris Cross (77 874 dont 72 874 hybrides), le C-HR (69 383), la Yaris (85 438 dont 66 722 hybrides) et le RAV4 (69 548 dont 55 579 hybride et rechargeable). Un club des cinq qui représente à lui seul 75 % du volume total de la marque.

Toyota est également un des derniers grands constructeurs à continuer de miser sur le segment des petites citadines avec sa nouvelle Aygo X.

Dans le même temps, le mix électrifié de Toyota a progressé de 10 % avec 372 896 véhicules. Soit 68 % des ventes totales. Mais toujours aucun modèle tout électrique en circulation. Le carnet de commandes du Toyota bZ4X, le premier SUV 100 % batterie de la marque, vient tout juste de s’ouvrir.

Il n’empêche. La gamme électrique, baptisée BZ, va vite s’étoffer. Toyota annonce la commercialisation future de quatre nouveaux modèles : une berline, un SUV 7 places, un SUV coupé et un petit SUV urbain. Sans plus de précisions.

Rare constructeur à disposer d’un modèle hydrogène avec le Mirai, la marque japonaise entend continuer à développer la pile à hydrogène et montrer que ce type d’énergie est pertinent sur des voitures particulières.

Toyota souhaite également développer les services autour de l'automobile autour de trois axes : le financement et l’assurance, l’après-vente et l’occasion. D’ici la fin de l’année, le groupe Toyota souhaite que 50 % de ses ventes soient accompagnées d’un produit financier (contre 45 % à fin juin 2022) et que 20 % des contrats bénéficient d’une assurance (contre 10 % à fin juin). Enfin face à l’augmentation des tarifs véhicules neufs le constructeur japonais veut développer ses actions sur l’occasion.

Avec une belle carte à jouer sur l'hybride, secteur sur lequel Toyota a été un des pionniers en lançant en 1997 la Prius. À terme en France, le constructeur compte doubler ses ventes de véhicules d'occasion pour atteindre 65 000 unités à l'année.

Le premier constructeur mondial met tout en œuvre pour conserver sa place dans un marché de l’automobile en pleine réorganisation.