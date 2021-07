Série spéciale "Ligne noire" pour le DS 7 Crossback

C'est le SUV premium le plus vendu en France, et la meilleure vente mondiale de DS. Le DS 7 Crossback s'offre aujourd'hui une série spéciale "Ligne noire", reprenant la finition Bastille+. On oubliera à nouveau l'originalité pour une série spéciale chez les constructeurs automobiles décidément attaché au noir. Ce DS 7 Crossback Ligne noire gagne une finition noire brillante sur les joncs de vitres et de feux arrière, sur les barres de toit et les DS Wings.

A l'intérieur, l'ambiance est évidemment sombre avec, au choix, le cuir gris perle ou noir basalte sur les sièges (électriques). Le volant est en cuir pleine fleur et l'on trouve également des inserts en cuir nappa.

De série, ce DS 7 Crossback Ligne noire dispose des feux Active LED vision, de la caméra de recul, des jantes Roma 19 pouces. L'amortissement piloté et le vitrage feuilleté sont en revanche réservés aux variantes hybrides. La série spéciale est disponible sur l'ensemble des motorisations.

Les prix sont les suivants :