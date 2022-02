Série spéciale MC Edition pour la gamme Maserati

Régulièrement utilisées par le constructeur italien, les lettres MC désignent Maserati Corse. Rien à voir avec l’Île de Beauté puisqu’il s’agit de l’équivalent, par exemple, de Motorsport pour BMW. Dans la gamme actuelle, on trouve déjà ce sigle dans le nom de la supercar Maserati du moment, la MC20. Ici, il désigne plus modestement une série spéciale qui intégrera prochainement le catalogue des Ghibli, Levante et Quattroporte.

En hommage à la ville de Modène, où se trouve le siège de la marque, cette série est disponible dans deux teintes exclusives, les Giallo Corse et Blu Vittoria, le jaune et le bleu étant les couleurs de cette cité.

La tenue de ces Maserati est complétée de nombreuses touches de noir, notamment sur les jantes. Ces dernières sont de 21'' sur les berlines et de 22'' sur le SUV. On reconnaît également les MC Edition à leurs étriers de freins bleus.

Du bleu, on en retrouve également à bord, puisque les inserts en fibre de carbone sont de cette couleur, tout comme une partie des surpiqûres de la sellerie en cuir noir naturel Nero Pienofiore.

Et comme pour une série spéciale ''généraliste'', cette présentation spécifique s’accompagne d’équipements habituellement optionnels, en l’occurrence le toit ouvrant électrique, le système audio surround Bower & Wilkins et le pack d’assistance au conducteur.

Développées sur la base des versions Trofeo, toutes dotées d’un V8 de 580 ch, les MC Edition seront disponibles dans les prochains jours, à des tarifs qui n’ont pas été communiqués.