Skoda Kamiq : nouvelle version Scoutline

Le Kamiq, troisième et plus petit SUV de Skoda, a fait son arrivée dans les concessions à l'automne 2019. La marque fait depuis évoluer sa gamme, avec par exemple le lancement du moteur essence 150 ch. Voici aujourd'hui une nouvelle finition, la Scoutline, qui désigne chez Skoda des modèles au look plus baroudeur.

La Scoutline était ainsi pensée pour les modèles qui n'étaient pas des SUV. Mais cela change donc avec le Kamiq. Il est vrai que l'on s'étonnait de l'apparence pas vraiment aventurière du modèle, qui sur ses finitions classiques n'a pas de protection en plastique brut, ce qui est généralement une habitude sur les SUV.

Ce type de décor a donc été réservé pour la Scoutline. Cette variante ajoute des protections autour de ses roues et sur ses bas de caisse. Cette version reçoit aussi des coques de rétroviseur peintes couleur argent. Les jantes, 17 pouces en série et 18 pouces en option, ont un aspect anthracite. Les optiques full LED sont de série. Il n'y a pas encore de photos de l'habitacle, mais Skoda fait savoir qu'il y aura en série des décors façon bois, un pédalier en alu et une sellerie spécifique.

La finition sera disponible avec l'ensemble des motorisations, à savoir un diesel de 116 ch, et des essences de 95, 116 et 150 ch. Les commandes seront ouvertes à la fin du printemps.