Skoda Kodiaq 1.5 TSI, plus monospace que SUV et tant mieux

La concurrence : fournie et souvent moins chère

Parmi les SUV à essence hybridés (légèrement ou totalement) capables d’emporter jusqu’à 7 passagers mais à moins de 50 000 €, la concurrence ne manque pas. En hybridation légère, elle comprend le Peugeot 5008, nettement moins cher étonnamment (dès 40 490 €) mais moins puissant (136 ch) et un peu moins équipé même si la 3e rangée de sièges est de série, ainsi que VW Tiguan Allspace 150 ch (50 500 €, on n’est pas à 500 € près). En full-hybrid, on a aussi le très vaste Kia Sorento, dès 47 990 €, un peu plus cher que le Skoda mais fort de 215 ch et remarquablement équipé… Ou encore le Renault Espace, au moteur de 200 ch évitant tout malus (dès 45 000 €). Si on se cantonne à 5 places, on trouve le nouveau VW Tiguan TSI 130, techniquement identique ou presque, moins cher lui aussi (dès 39 800 €), mais moins doté et pas aussi spacieux. N’oublions pas le Citroën C5 Aircross 136 e-DSC6 (dès 37 800 €), moins volumineux mais doté de trois sièges arrière indépendants. Enfin, si on ose l’électrique, le Tesla Model Y (dès 36 990 € avant bonus), au coffre immense, mérite le détour…

A retenir : très séduisant mais à quel prix !

Le succès a dû monter à la tête de certains dirigeants de chez Skoda, ce qui se traduit par des tarifs en augmentation. On l’avait vu sur la Superb, on en a confirmation avec le Kodiaq, qui prend près de 4 000 € en changeant de génération, à motorisation équivalente. L’équipement enrichi justifie largement cette hausse, mais tout de même… Heureusement, le grand SUV tchèque jouit d’une longue liste de qualités, l’habitabilité et le volume du coffre en premier lieu. Le comportement routier a nettement gagné en dynamisme, le confort se révèle excellent, le moteur agréable… Revers de la médaille, certains équipements pratiques restent en supplément, la consommation ne semble pas si intéressante (à voir sur un parcours plus plat) et la puissance peut sembler juste dans certains cas, l’engin n’étant pas léger. La version hybride rechargeable de 204 ch semble donc plus intéressante, mais à quel prix ! 50 790 € au bas mot. Pour pouvoir percer sur notre marché, le Kodiaq a besoin d’une variante moins chère, à moins de 40 000 €, quitte à oublier certains équipements.

Caradisiac a aimé

L’habitacle immense

Le coffre gigantesque

Le châssis plaisant

L’équipement fourni (mais…)

Le confort

La mécanique douce

La belle fonctionnalité

Caradisiac n'a pas aimé

Le prix qui n’a rien de démocratique

La consommation un peu élevée

Les performances juste convenables

Les équipements astucieux en supplément

Quelques détails d’ergonomie