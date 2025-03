Rouler sous le soleil dans la vallée de la Mort aux États-Unis, sur les routes espagnoles en plein cœur de l’été, dévaler le circuit du Nürburgring ou bien encore passer l’hiver dans les alentours de Kiruna en Scandinavie, ce sont des endroits où l'on croise les essayeurs des marques automobiles pendant une bonne partie de l’année.

Pour eux, il n’y a pas que la conduite qui compte et leur métier n'est pas si facile. Il faut prendre des notes, tester la capacité de l’auto à affronter les fortes chaleurs ou le froid arctique, rendre compte chaque soir de sa journée de travail auprès du constructeur, décrire ce qui va bien ou ce qui n’est pas dans la norme, essayer d'éviter les chasseurs de scoop… Il faut de surcroît faire attention à sa conduite, mais sur la neige ou sur un terrain verglacé, malgré des pneus adaptés, un seul écart et tout peut basculer.

Sortie à haute vitesse sur la piste verglacée de BMW

C’est ce qui est arrivé à deux essayeurs il y a quelques jours en Scandinavie. Pour le premier qui conduisait un prototype du nouveau SUV BMW X5 « Neue Klasse » qui arrivera en 2027, cela s’est produit sur la piste d'essai de BMW près du cercle polaire arctique en Suède. Sur cette piste où l’on peut atteindre des vitesses assez élevées, le véhicule est sorti de la route dans un virage à gauche et s’est enfoncé dans la neige épaisse. Si le conducteur est indemne, le véhicule était si profondément enneigé qu’une excavatrice a dû venir au secours du Bmw X5 « Neue Klasse ». Pendant toute cette procédure de sauvetage, la piste a été fermée, perturbant les essais des autres prototypes Bmw.

Impossible d’échapper au chasseur de scoop

Ce n’est pas sur une piste, mais sur la route que s’est produit un autre incident concernant un essayeur de la marque Genesis, la marque de luxe de Hyundai. Et c’est pour échapper à l’objectif inquisiteur d’un chasseur de scoop que le conducteur de la marque coréenne est sorti de la route. Laissant par la même occasion au photographe la possibilité de prendre sous toutes les coutures ce modèle qui était immobilisé sur le bas-côté. Pas de chance pour l’essayeur qui se trouvait à quelques centaines de mètres de l'entrée du site d'essais Hyundai Mobis où il aurait pu se réfugier.

GV90, le futur grand SUV de Genesis

Mais laissons cet essayeur avec son prototype pour parler justement de ce modèle qui est un SUV luxueux qui arrivera sur le marché l’an prochain (à ce propos, on attend toujours la décision de Hyundai de vendre les modèles Genesis en France). Il s’agit d’un SUV électrique qui est basé sur la nouvelle plate-forme électrique eM, une plateforme dotée d'une technologie 800 volts et conçue pour supporter les technologies de conduite autonome de niveau 3 ou plus et les fonctions de mise à jour logicielle à distance. Ce véhicule luxueux dispose aussi de suspensions pneumatiques et d’un essieu arrière directeur de série. À bord, on trouve quatre sièges individuels, et si l'habitacle du modèle était camouflé à l’avant, à l’arrière notre chasseur de scoop a pu constater que la console centrale dispose de porte-gobelets, d’un chargeur à induction pour smartphone et d’un grand écran d'infodivertissement.