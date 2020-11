Spécial USA - Quiz : êtes-vous incollable sur la Ford Mustang ?

1- En quelle année a été lancée la Ford Mustang ?

A- 1960

B -1964

C- 1968

2- Un an après son lancement, dans quel lieu insolite est exposée la Mustang ?

A- En haut de l'Empire State Building, montée en petits morceaux par les ascenseurs.

B- Dans le vide du Grand Canyon, en équilibre sur des câbles.

C- En haut du Golden Gates, posée par un hélicoptère.

3- Vrai ou faux : dès son année de naissance, la Mustang est apparue dans un film français.

4- La Mustang, c'est bien sûr Bullitt. Que va demander Steve McQueen à propos des voitures utilisées pour le film ?

A- Les détruire après le tournage.

B- Retirer les logos.

C- Doubler la puissance du moteur.

5- La Mustang est la pony car. Mais quel surnom a aussi pu être donné à la troisième génération, lancée en 1979 ?

A- Cougar

B- Fox

C- Puma

6- Quel sacrilège a osé la troisième génération de Mustang ?

A- Un moteur diesel.

B- Une version pick-up

C- Un logo Ford à la place du Mustang.

7- Où est assemblée la Mustang ?

A- A Flat Rock.

B- A Detroit

C- A Dearborn

8- Vrai ou faux : la dernière Mustang a été la première dotée d'un quatre cylindres.

9- Quelle puissance record a atteint une Mustang de série lancée par Ford en 2019 ?

A- 560 ch

B- 660 ch

C- 760 ch

10- Combien de Ford Mustang ont déjà été vendues ?

A- Plus d'un million

B- Plus de cinq millions

C- Plus de dix millions

Les réponses

1- B, 1964. Précisément le 17 avril. Dès le premier jour, c'est un carton avec 22 000 commandes !

2- A, l'Empire State Building. Une prouesse que Ford va renouveler en 2014 pour fêter les 50 ans de la Mustang.

3- C'est vrai, dans "Le Gendarme de Saint-Tropez". C'était la 145e voiture fabriquée et la première apparition mondiale au cinéma.

4- B, retirer les logos. Une demande de McQueen à Carroll Shelby, suite à une brouille avec Ford.

5- B, Fox. C'est un nom de code donné à la nouvelle plate-forme.

6- C, un logo Ford à la place du logo Mustang. La 3e Mustang a aussi marqué les esprits avec une silhouette moderne.

7- A, à Flat Rock, dans le Michigan

8- Faux. Dès la deuxième génération, lancée en plein choc pétrolier, Ford a osé un quatre cylindres.

9- C, 760 ch pour la dernière Shelby GT500. Une puissance digne d'une supercar !

10- C, plus de dix millions. Un cap atteint en août 2018. Elle est devenue la sportive la plus vendue au monde.