Quelles sont les voitures les plus vendues aux États-Unis ?

17,05 millions de véhicules ont été écoulés aux États-Unis l'année dernière. Ce seul pays pèse plus que toute l'Union Européenne, où 15,3 millions de véhicules ont été immatriculés ! Sur le total US, un peu plus de 12 millions de véhicules étaient des SUV et des pick-up.

Car penser aux énormes pick-up lorsqu'on évoque le marché américain, ce n'est pas jouer du cliché dépassé. Quand en France la reine des ventes est la Clio, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est la famille Ford F-Series qui est numéro 1… et de loin, avec près de 900 000 livraisons l'année dernière. La F-Series devance nettement ses rivaux de Ram et Chevrolet, mais ceux-ci occupent la suite du podium.

Bien sûr, la mode du SUV sévit aussi chez l'oncle Sam. Car après ces gros pick-up, on a une brochette de SUV compacts, que l'on connaît bien en Europe. Et là, point de marque US : les SUV préférés des Américains sont japonais, avec les Toyota RAV4, Honda CR-V et Nissan Rogue/Rogue Sport, les jumeaux de nos X-Trail et Qashqai. Heureusement, le Chevrolet Equinox arrive derrière et sauve l'honneur national.

Mais preuve que les Américains plébiscitent les véhicules japonais, leur berline favorite reste la Toyota Camry… et on a après les compactes Honda Civic et Toyota Corolla. On note donc qu'il reste une berline dans le Top 10 américain, preuve que ce genre, même s'il souffre comme partout dans le monde de la concurrence des SUV, garde ses adeptes aux USA. La Honda Accord est d'ailleurs 11e.

Plus bas dans le classement, on souligne le gros score du Jeep Wrangler, 17e avec 228 032 ventes. En 21e place, on a le Subaru Outback, avec 181 178 ventes. On comprend ainsi mieux pourquoi Subaru, et d'autres marques asiatiques, notamment Honda, donnent la priorité aux USA et oublient l'Europe !

10 statistiques marquantes du marché américain (2019)

17,05 millions de ventes, contre 15,3 millions pour l'Union Européenne.

Ford est la marque numéro 1, avec 2,3 millions de ventes. Il devance de peu Toyota, qui a vendu 2,1 millions de voitures.

General Motors est le premier groupe, avec 2,9 millions de ventes. Chevrolet représente à lui seul 1,94 million de ventes.

La famille de pick-up Ford F-Series écrase le marché, avec 896 526 ventes.

Ford a livré 72 489 Mustang aux États-Unis… contre 9 900 dans toute l'Europe. Dodge a encore écoulé près de 61 000 Challenger, alors que la génération en cours date de 2006 !

Chrysler n'est plus que l'ombre de lui-même, avec 127 000 ventes.

Aux USA, Honda a vendu 1,45 million de voitures. En Europe, c'était 117 000.

À l’inverse, Volkswagen a livré 363 322 autos aux USA, contre 1,7 million sur le Vieux Continent.

Tesla reste un petit acteur du marché, avec 195 125 ventes.

Seulement 18 294 Alfa Romeo ont trouvé preneur. 36 165 Mini, ce n’est aussi pas terrible.

Le Top 10 des ventes aux USA (et en France pour comparer)